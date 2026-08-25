Saint-Georges: les pompiers ont nettoyé environ 400 véhicules au lav-o-thon

Les pompiers de Saint-Georges ont nettoyé environ 400 véhicules lors du lav-o-thon organisé samedi dernier.

Installés dans le stationnement du centre commercial Place Centre ville pour la journée, ils collectaient des fonds pour le Club Inner Wheel Saint-Georges. L'organisme qui habille et nourrit les enfants d'ici se verra ainsi remettre une somme de 2 200$ de la part des pompiers.

« C'est un organisme qui s'occupe directement les enfants de Saint-Georges dans le besoin donc c'est une cause qui nous tient à coeur », a mentionné Jérémy Bourgault, du Service de sécurité incendie de Saint-Georges.

Suite à ce succès, les pompiers prévoient déjà de recommencer l'an prochain.