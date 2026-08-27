Une rentrée scolaire solidaire: la SAQ lance sa campagne pour soutenir les banques alimentaires

Dès aujourd'hui et jusqu'au 6 septembre, la Société des alcools du Québec (SAQ) remettra deux repas aux Banques alimentaires du Québec (BAQ) à chaque produit Origine Québec vendu.

Les clients qui désirent contribuer davantage pourront aussi verser un don directement à la caisse.

« Dans le contexte économique actuel, où le coût de la vie continue de peser lourdement sur de nombreuses familles, une initiative comme celle de la SAQ représente une aide considérable. Chaque contribution nous permet de poursuivre notre mission et d’offrir un soutien essentiel aux personnes qui en ont le plus besoin dans notre région », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Des demandes encore en hausse

La rentrée scolaire met les finances familiales à l’épreuve pour plusieurs. C’est sans doute ce qui explique le nombre de demandes d’aide alimentaire à la hausse traitées par les BAQ, qui atteint désormais des niveaux jamais vus.

Les besoins sont criants et ne cessent de monter en flèche. Le visage des personnes aux prises avec l’insécurité alimentaire présente des profils de toutes sortes :

- 6 300 personnes reçoivent chaque mois de l’aide alimentaire, une hausse de 8 % par rapport à l’an dernier;

- le tiers des demandes concernent des enfants;

- une personne sur quatre aidée occupe un emploi, mais n’arrive pas à joindre les deux bouts;

- près de la moitié des dépannages alimentaire sont pour des adultes vivants seuls.