Les paramédics ont interpellé la première ministre lors de sa visite à Saint-Georges

Christian Duperron, président de TASBI, Julie Doyon, responsable de la mobilisation, Christine Fréchette, première ministre du Québec et Samuel Poulin, ministre et député de Beauce-Sud

Une délégation de paramédics de TASBI a profité du passage de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, à Saint-Georges vendredi dernier, pour lui exposer directement leurs revendications syndicales.

La première ministre était de passage dans la région dans le cadre de la soirée de lancement de la campagne électorale du député sortant de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Selon TASBI, l'organisation a saisi l'occasion pour obtenir un court entretien avec la première ministre, son attachée politique, ainsi qu'avec Samuel Poulin, également ministre et député de Beauce-Sud. L'association affirme que ses interlocuteurs se sont montrés au fait de l'état actuel des négociations en cours.

Les représentants gouvernementaux auraient reconnu l'importance du rôle des paramédics auprès de la population et les défis propres à leur profession, selon TASBI. L'organisation en a profité pour rappeler ses demandes : une reconnaissance salariale adéquate, l'accès à l'ensemble des primes du réseau de la santé et une retraite à un âge jugé réaliste compte tenu des exigences du métier.

Elle a également soulevé la question de la reconnaissance des paramédics comme travailleurs à part entière du réseau de la santé, un statut qu'ils réclament toujours.

Au terme de la rencontre, la première ministre se serait engagée à intervenir directement auprès du Conseil du trésor pour faire avancer le dossier, et des suivis auprès de TASBI seraient à prévoir dans les prochains jours, rapporte l'organisation.

Malgré cet engagement, TASBI dit demeurer prudente. « Bien que cet engagement soit encourageant, nous demeurons prudents en contexte électoral. Nous attendrons de voir si ces paroles se traduiront en actions concrètes », a fait savoir l'organisation dans son communiqué, précisant qu'elle suivra la situation de près.