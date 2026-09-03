Havre l’Éclaircie
Des bracelets pour soutenir les femmes victimes de violence conjugale
La maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victime de violence conjugale et leurs enfants, Havre l’Éclaircie, lance une nouvelle campagne de financement, soit une collection de bracelets confectionnés avec soin par des femmes hébergées à la maison.
Vendu au coût de 20$, chaque bracelet contribue directement à soutenir la mission de l'établissement qui consiste à offrir un milieu sécuritaire et des services spécialisés aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants.
Bien plus qu'un simple bijou, chaque bracelet est porteur d'une histoire. Chaque perle a été soigneusement choisie pour la symbolique qu'elle incarne. La turquoise blanche évoque la sérénité, la compassion, la sagesse et la paix intérieure, tandis que le cristal de roche, aussi appelé pierre de lumière, est reconnu pour amplifier l'énergie, purifier l'esprit et dissiper les énergies négatives. Ensemble, ces pierres représentent le cheminement vers la reconstruction, la force retrouvée et l'espoir d'un nouveau départ.
Chaque bracelet est aussi orné d’une breloque or en forme de maison pour illustrer le refuge sécuritaire que trouve chaque femme accueillie à la maison. Bien que tous les modèles partagent une même inspiration, chacun est unique, tout comme les femmes qui les ont créés.
En achetant l'un de ces bracelets, la population pose un geste concret pour soutenir les femmes et les enfants touchés par la violence conjugale, tout en portant un symbole d'espoir, de courage et de solidarité. Pour les commander, rendez-vous au havre-eclaircie.ca/boutique/.
Source: Andréanne Huot, agente aux communications
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