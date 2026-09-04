«Portes ouvertes» au Complexe maraîcher de Saint-Alfred

Les intéressés pourront venir visiter les installations du Complexe maraîcher philanthropique, dans l'ancienne église de Saint-Alfred, lors d’une journée Portes ouvertes qui se tiendra ce samedi 5 septembre, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir le fonctionnement du modèle d’agriculture solidaire de Cultiver pour partager et constater concrètement l’impact de ce projet unique au Québec.

Au nombre des installations, on pourra voir la nouvelle serre trois saisons hautement moderne, consacrée à la culture de tomates et de concombres, qui est maintenant en service, et qui vient compléter la serre aéroponique de laitues, ainsi que les activités de culture en champs et de glanage auprès de grands maraîchers.

Les légumes et les fruits frais, récoltés via le complexe, qui sont maintenant disponibles à l'année longue, sont acheminés vers la banque alimentaire Moisson Beauce.