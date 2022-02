Le randonneur Gopal Ducharme part ce dimanche

Le randonneur Gopal Ducharme, originaire de Lac-Mégantic, part dimanche pour sa marche en solitaire de 14 jours, visant à soutenir la prévention du suicide.

La deuxième édition de son projet « Un pas à la fois pour la prévention du suicide » approche à grands pas alors qu'il parcourra les premiers kilomètres d'une aventure qui en compte 444.

Dans une vidéo postée jeudi soir sur sa page Facebook Les accros au plein air, il présente l'équipement qu'il emportera avec lui dans son sac à dos. On y découvre de la nourriture pour sept jours (un ravitaillement est prévu à mi-parcours) essentiellement des éléments secs et des barres protéinées. Il a notamment un bon sac de couchage, un matelas et une tente, ainsi qu'une trousse de soins et de secours.

Gopal ira donc de Salaberry-de-Valleyfield, son lieu de résidence, à Québec afin de récolter des fonds pour défendre cette cause qui lui tient tant à coeur.

Lancée depuis quelques jours, sa cagnotte en ligne a permis d'amasser 1 851 $. L'objectif est de récolter 40 000 $ afin de redistribuer 10 000 $ à quatre Centres de prévention du suicide soit celui de Valleyfield, de Sherbrooke, de Victoriaville et de Québec.

Cet événement s'aligne avec la 32e Semaine nationale de prévention du suicide qui se tient du 30 janvier au 5 février.