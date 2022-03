Éliot Grondin est premier aux qualifications en Autriche

Océane Veilleux et son cheval Ice Cream ont terminé 7e à la compétition The American Rodeo, qui a eu lieu le 6 mars au AT&T Stadium d'Arlington au Texas. « Je suis vraiment contente, c’était un rêve que j’avais depuis que je suis toute petite », a confié la jeune fille de Saint-Alfred qui fait du rodéo depuis son plus jeune âge et spécifiquement de la course de baril depuis ses 8 ans. C’est d’ailleurs dans cette discipline qu’elle excelle. Son père explique que participer à ce concours c’est un peu comme se rendre à la coupe Stanley dans la LNH.