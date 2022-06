Charles-Étienne Boucher très fier de ses performances au Grand Prix

Le jeune coureur de 15 ans de Saint-Martin, Charles-Étienne Boucher, revient de sa fin de semaine au Grand Prix de Montréal très heureux de cette première expérience dans la série Nissan Sentra Cup.

Le but premier du jeune pilote était de terminer les épreuves sans accident. « Honnêtement, je pensais être plus stressé que ça, mais j’avais l’air d’avoir du contrôle sur tout. Je n’ai pas senti vraiment beaucoup de pression. »

Il participait à deux courses. Il y avait 28 coureurs dont 13 était en classe Micra et 15 en classe Sentra.

Lors de la course de samedi, les conditions étaient loin d’être optimales, la pluie était au rendez-vous, mais cela ne l’a pas empêchée de se classer au 6e rang. Normalement, le Beauceron aurait dû faire 15 tours ou 35 minutes de course.

Malheureusement, son père indique qu’au deuxième tour, l’auto d’un autre compétiteur, Normand Voyer, a percuté violemment un mur. Ainsi, la grande partie de la course s’est déroulée derrière la voiture de sécurité le temps de ramasser la voiture et les débris. Ce n’est qu’à la toute fin que le drapeau vert s’est levé, mais ils ont eu le temps de faire qu’un seul tour.

La journée de dimanche a débuté sous le soleil et Charles-Étienne s’était classé 5e. Dès le départ, il a évité de peu un énorme accident qui a impliqué quatre voitures. Cela lui a fait perdre trois places. Au moment où ils ont pu reprendre le départ, le pilote Simon Dion-Viens a fait une sortie de piste et a percuté le mur des champions mettant fin à la course. Le jeune de Saint-Martin a finalement fini 8e.

« Pour une première course, je suis quand même très content. On a réussi à faire de bons résultats. On a eu bien du fun, on a atteint nos objectifs, on a réussi à ramener la voiture saine et sauve », nous dit Charles-Étienne.

Son père nous explique que son fils avait dû faire preuve de beaucoup de maîtrise et a dû s'adapter vite. Il mentionne que l'évènement était à Montréal loin de chez eux et qu'il n'avait eu que 30 minutes avant les qualifications pour s'adapter au circuit qui voit des voitures filer à plus de 200 km/h.

« La pluie et les nombreux accidents ont un peu gâché le spectacle qui s’est déroulé devant une importante foule. L’ouverture des puits aux spectateurs a été une occasion exceptionnelle de rencontrer des gens et leur parler de notre passion. Après sa performance, plusieurs coureurs de la série sont venus féliciter Charles-Étienne pour sa performance, mais aussi pour le respect qu’il a donné en piste à ses compétiteurs. Il est le premier pilote à participer à une course d’envergure internationale au circuit Gilles Villeneuve à 15 ans. Son équipe, ses commanditaires et partenaires, ses parents et ses amis sont vraiment fiers de lui », ajoute-t-il.

Charles-Étienne sera de retour sur les pistes cette fin de semaine, mais sur sa voiture de karting à Trois-Rivières .

La prochaine course de la série Nissan Sentra Cup sera les 23 et 24 juillet au circuit du Mont-Tremblant (si l'évènement à lieu), sinon au Grand-Prix de Trois-Rivières du 5 au 7 août.