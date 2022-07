Jeux du Québec : Noah Fecteau et Raphaël Poulin obtiennent le bronze

Hier, le duo composé des golfeurs de Saint-Georges Noah Fecteau et Raphaël Poulin a terminé sur la troisième marche du podium à l’épreuve des 13-14 ans.

Au soccer féminin, où l’on retrouve Cassandra Bérubé de Saint-Lambert-de-Lauxon, Rosalie Morin de Saint-Isidore et Oxana Bleau et Anne-Clara Lachance de Sainte-Marie, elles accèdent à la demi-finale. Elles l’ont emporté 1 à 0 contre Lanaudière. Aujourd’hui, elles affronteront la Rive-Sud, une des équipes favorites du tournoi.

Du côté des garçons, ils ont également emporté le match contre Lanaudière par la marque de 2 à 0. Aujourd’hui, ils affronteront l’Outaouais pour espérer se classer au 9e rang.

Rappelons que Mathieu Gareau de Saint-Benoît-Labre et Marc-Olivier Morin de Saint-Georges font partie de cette équipe.

Volleyball

Pour une deuxième journée consécutive, l’équipe de volleyball masculine a remporté tous ses affrontements.

Ils ont remporté leurs trois premiers affrontements en 2 manches, contre l’Est-du-Québec (25-17, 25-14), l’Abitibi-Témiscamingue (25 – 13 et 25 – 21) et Montréal (25-12 et 25-20)

Le dernier match de la journée a donné place à un affrontement enlevant contre la Côte-Nord. La marche ultime a toutefois permis à Chaudière-Appalaches de l’emporter 15 à 9. L’équipe masculine entame donc la ronde éliminatoire avec une fiche sans défaite.

Les Georgiens Isaac Bouffard, Jacob Bouffard, Matis Bourque et Andy Poulin, les Joselois, Alexis Boulet, Jean-Sébastien Faucher et Félix Jacques, Mathias Faucher de La Guadeloupe, Ézéchiel Poulin de Tring-Jonction et Pier-Alexandre Gilbert de Vallée-Jonction sont membres de l'équipe.

Chez les femmes, l’équipe a d’abord remporté contre le Nunavik en deux manches (25 – 21 et 25 – 12). Elles ont ensuite mené une lutte serrée contre l’Est-du-Québec. Elles ont remporté la première manche 25 à 23, avant de s’incliner 19 à 25 au 2e set. La troisième manche s’est conclue en faveur de la Chaudière-Appalaches par la marque de 16 à 14.

En fin de journée elles affrontaient les joueuses de Montréal et se sont inclines en deux manches de 17-25 et 22-25.

Les Georgiennes Emy-Rose Breton, Annika Lebel et Marianne Williams, Lorie Tanguay de Saint-Gédéon-de-Beauce, Maude Gagné de Saint-Joseph-de-Beauce, Daphnée Allen de Saint-Odilon-de-Cranbourne et Sarh Naud-Caron de Saint-Lambert font partie de l'équipe.

La région compte maintenant 34 médailles. (11 d’or, 8 d’argent, 15 de bronze)