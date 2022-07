Jeux du Québec : 25 athlètes beaucerons en action hier

Hier, le deuxième bloc de compétition de la 55e Finale des Jeux du Québec débutait. Un total de 25 Beaucerons participaient aux différentes épreuves.

L'équipe masculine de volleyball a remporté ses quatre premiers affrontements. On y retrouve les Georgiens Isaac Bouffard, Jacob Bouffard, Matis Bourque et Andy Poulin, les Joselois, Alexis Boulet, Jean-Sébastien Faucher et Félix Jacques, Mathias Faucher de La Guadeloupe, Ézéchiel Poulin de Tring-Jonction et Pier-Alexandre Gilbert de Vallée-Jonction.

Ils ont emporté en trois manches contre le Centre-du-Québec et puis défait la Capitale-Nationale également en trois manches dans un match serré. Finalement ils ont défait en deux manches les équipes de Laval et de Montréal.

L'équipe féminine a quant à elle remporté deux de leurs trois rencontres. Les Georgiennes Emy-Rose Breton, Annika Lebel et Marianne Williams, Lorie Tanguay de Saint-Gédéon-de-Beauce, Maude Gagné de Saint-Joseph-de-Beauce, Daphnée Allen de Saint-Odilon-de-Cranbourne et Sarh Naud-Caron de Saint-Lambert ont entamé leur tournoi avec une victoire contre l'Abitibi-Témiscamingue en deux manches.

Elles se sont ensuite inclinées contre la région hôte de ces Jeux, Laval. Finalement, elles ont conclu leur journée avec une victoire contre le Lac-Saint-Louis.

Soccer

Au soccer féminin, l’équipe régionale a remporté son premier affrontement, contre la Mauricie, par la marque de 2 à 0. De leur côté, les garçons se sont inclinés en ouverture de tournoi 2 à 0 contre la Capitale-Nationale.

Au soccer féminin, Cassandra Bérubé de Saint-Lambert-de-Lauxon, Rosalie Morin de Saint-Isidore et Oxana Bleau et Anne-Clara Lachance de Sainte-Marie ont remporté leur premier affrontement contre la Mauricie, par la marque de 2 à 0.

Du côté des garçons, Mathieu Gareau de Saint-Benoît-Labre et Marc-Olivier Morin de Saint-Georges se sont inclinés avec leur équipe devant la Capitale-Nationale par la marque de 2 à 0.

Golf

Le duo composé de Noah Fecteau et Raphaël Poulin, tout deux de Saint-Georges, a terminé quatrième à l’épreuve deux balles, meilleures balles (stableford) chez les bantams 13-14 ans.

Ils ont terminé leur ronde du jour avec un score de 69, à égalité avec l’équipe de la Rive-Sud.

La délégation de Chaudière-Appalaches cumule toujours 31 médailles, dont 11 d’or, sept d’argent et 13 de bronze.