Soccer: Angélica Labelle poursuit ses rêves

Connor Bedard a inscrit un but, a récolté une aide et a mené le Canada à une victoire de 5-2 aux dépens de la Lettonie au championnat mondial de hockey junior, mercredi. Ridly Greig et William Dufour ont également obtenu un but et une aide lors du premier match du tournoi de l'Unifolié. Lukas Cormier et Olen Zellweger ont aussi fait scintiller la ...