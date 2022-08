Le 10e Défi PSF annulé

Après deux ans d’absence, le Défi PSF était de retour en octobre. Malheureusement, l’engouement pour l’évènement n’est pas au rendez-vous et les organisateurs ont dû annuler la course.

Organisé par l’équipe-école de la polyvalente Saint-François à Beauceville, l’évènement célébrait ses dix ans. Plusieurs parcours étaient offerts : 21,1 km, 10 km et 5 km.

C’est sur leur page Facebook que les responsables ont annoncé cette difficile décision : « Suite au faible taux d’inscriptions au Défi PSF 2022, nous nous voyons malheureusement dans l’obligation d’annuler la tenue de notre course. Pour les gens déjà inscrits, nous communiquerons prochainement avec vous afin de procéder à votre remboursement. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible cet évènement lors des dernières années! »