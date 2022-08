Les Dragons nomment Christian Dallaire à titre de capitaine honoraire

L’organisation des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges a choisi Christian Dallaire à titre de capitaine honoraire pour la saison 2022, qui débutera ce vendredi 2 septembre.

Christian Dallaire baigne dans le football depuis toujours, son père ayant joué et s’étant longtemps impliqué comme entraîneur. En 2007 et 2008, il évolue avec les Tigres (ancien nom des Dragons Atome), puis chez les Dragons Cadet en 2009, où il était à la fois utilisé comme receveur et comme quart-arrière.

En 2010, à son année recrue, il contribue à l’obtention du championnat en Division 2 Midget, confirmant le retour des Dragons en première division. La saison suivante est moins marquante pour l’équipe, mais Christian se distingue en étant nommé meilleur receveur de la ligue.

À ses trois années avec les Condors, l’équipe en était une de milieu de peloton, mais très physique malgré un certain manque d’effectifs. Christian avait été désigné joueur le plus utile en 2014.

Puis, il dispute cinq saisons avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Parmi ses faits d’armes, il avait été nommé recrue à l’offensive en 2015. On se rappelle aussi le ballon qu’il avait récupéré et retourné sur 15 verges sur un dégagement bloqué, ce qui avait grandement contribué à ce que le Rouge et Or remporte la Coupe Vanier en 2016. La Coupe Vanier remportée à la maison en 2018 est un autre beau souvenir de ses années avec Laval.

Malgré ses exploits individuels, tous sont d’accord pour dire que Christian est un joueur d’équipe avec un esprit de famille. Il mentionne que c’est cet esprit de famille dont il se rappelle le plus des Dragons. Devoir se surpasser, dans un contexte où un poste de partant n’est jamais acquis, est une autre qualité qu’il dit avoir développée grâce aux Dragons. Sa détermination et sa constance sont des qualités qui reviennent souvent lui quand on se remémore ses années de football.

Aujourd’hui, Christian a une maîtrise en kinésiologie. Il a été engagé comme kinésiologue par les Condors, ce qui comprend 16 équipes au total. Il peut graviter ainsi conjuguer vie professionnelle avec son amour du sport.

Depuis plusieurs années, les Dragons nomment un capitaine honoraire pour la saison. Le choix s’est arrêté sur Christian Dallaire cette année, parce qu’il fut, tout au long de son parcours, un joueur-étudiant modèle, conjuguant avec brio sport et études.

Toute l’organisation des Dragons remercie Christian Dallaire d’être un excellent ambassadeur de l’équipe et de compter parmi les anciens qui ont forgé la belle réputation du programme de football des Dragons !

Saison à venir

Mentionnons que les attentes sont élevées pour l’équipe Juvénile cette année, qui compte une bonne cinquantaine de joueurs et de la profondeur à toutes les positions. Souvenons-nous que l’an dernier, l’équipe s’était inclinée en finale à sa première saison en Division 2 provinciale.

Le calendrier 2022 des Dragons Juvénile comptera huit matchs de saison régulière. L’équipe sera sous la gouverne de l’entraîneur-chef Carl Dallaire et débutera sa saison à domicile en recevant le Phénix de l’École polyvalente Nicolas-Gatineau, ce vendredi 2 septembre à 19 h 30.

Pour leur part, les Dragons Cadet débuteront leur saison sur la route, le samedi 10 septembre à 9 h, en visitant les Patriotes de l’école secondaire Roger-Comtois, et effectueront leur rentrée à domicile le vendredi 16 septembre à 19 h 30, en accueillant le Laser de l’École des Sentiers de Québec, le vendredi 16 septembre à 19 h 30.