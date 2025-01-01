Congestion en tête du classement général

À l’approche du congé des Fêtes, un calendrier chargé de cinq rencontres était de nouveau à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Quatre de celles-ci avaient lieu le vendredi 12 décembre, la cinquième ayant lieu le dimanche 14 décembre au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Avec une victoire à domicile vendredi soir, Saint-Jean-Port-Joli consolide, pour le moment sa position de meneur de la section Est et du classement général avec 18 points en 12 parties, un de mieux que Saint-Joseph, meneur de l’Ouest avec 17 points en 13 parties, qui s’est incliné au cours du week-end. Lotbinière et Saint-Damien suivent avec 15 points chacun, les Mercenaires ayant disputé 11 rencontres contre 13 pour le Plastiques Moore.

Victoire du Plastiques Moore sur la route

En lever de rideau devant 235 personnes réunies vendredi soir à l’aréna de Montmagny, le Plastiques Moore de Saint-Damien a retrouvé le chemin de la victoire après une courte série de deux revers, prenant la mesure du Décor Mercier par la marque de 8-4.

Justin Bernier, qui a pris part aux quatre buts du Décor Mercier, a ouvert la marque pour les locaux à 2:01, les visiteurs répliquant avec trois buts consécutifs : Christopher Sénéchal a créé l’égalité 52 secondes après le filet de Bernier, Jean-Maxime Bond donnant l’avance aux siens à 7:02 et Maxime Aubin portant la marque 3-1 à 15:52.

François Gagnon a rétréci l’écart 3-2 dès la 34e seconde de jeu en deuxième, les Bellechassois répliquant avec deux buts rapides en milieu d’engagement, soit ceux d’Antoine Gaudreau à 7:56 et de Christopher Sénéchal, son second du match, à 9:01.

Justin Bernier, avec son deuxième de la partie lui aussi, a porté la marque 5-3 avant la fin de l’engagement, Antoine Gaudreau rétablissant l’avance de trois buts à 6:15 au début de la troisième. Alexandre Larouche a profité d’un avantage numérique pour inscrire le 4e but du Décor Mercier à 10:35 en milieu de troisième, Raphaël Corriveau mettant terme à tout espoir de remontée des locaux avec un doublé dans les minutes suivantes, des buts inscrits à forces égales à 14:22 et en avantage numérique à 15:05.

Soulignons que le Plastiques Moore a dominé 37-31 au chapitre des tirs au but, la victoire allant à la fiche de William Boily.

Saint-Prosper trébuche à Saint-Jean-Port-Joli

Dans le deuxième match de la soirée présenté au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, des doublés de Julien Hébert et Nicolas Lamarre ont conduit le Pavage Jirico de l’endroit à un gain facile de 5-2 sur les Hunters de Saint-Prosper.

Jacob Roy-Lalonde a donné les devants aux visiteurs à 14:15 en deuxième moitié de première, les locaux ne tardant pas pour créer l’égalité, Julien Hébert répliquant 41 secondes plus tard. Darius Gibson a profité d’un avantage numérique pour redonner l’avance aux Hunters à la 40e seconde de jeu en début de deuxième, mais ce fut le dernier moment de réjouissance des visiteurs qui ont vu le Pavage Jirico prendre le contrôle du match par la suite, inscrivant notamment trois buts avant la fin de l’engagement médian.

Julien Hébert a créé l’égalité à 5:09, Édouard Ouellet inscrivant ce qui allait devenir le but gagnant à 10:04. Nicolas Lamarre a porté la marque 4-1 avec un but en avantage numérique à 13:58, complétant la marque avec son deuxième avant le son de la dernière cloche en troisième, à 19:59.

Saint-Jean-Port-Joli a dominé 44-29 au chapitre des tirs au but, la victoire allant à la fiche de Félix-Antoine Leblond.

Les Mercenaires triomphent à domicile

Dans la troisième rencontre au programme vendredi soir du côté du Centre récréatif de Saint-Gilles, le gardien Ludovic Boisvert s’est dressé devant la cage des Mercenaires de Lotbinière qui ont disposé du Giovannina de Sainte-Marie par la marque de 5-1.

Louis Nadeau a inscrit le Giovannina au pointage à 13:30 en première période, le pointage restant le même jusqu’en milieu de deuxième alors que l’attaque des Mercenaires s’est mise en branle pour de bon. Julien Breton, avec son premier de la saison, a créé l’égalité 1-1 à 11:35, Mickaël Bélanger inscrivant ce qui allait devenir le but gagnant en désavantage numérique, sans aide, à 15:59.

Les locaux ont concrétisé leur victoire avec trois autres buts sans réplique en deuxième moitié de troisième : Nicolas Castonguay a porté la marque 3-1 à 12:39, suivi de Jordan Hewey à 16:02. Castonguay, avec son deuxième de la période, fermant les livres, pour les Mercenaires, dans un filet désert à 18:59.

Les Éperviers surprennent le Familiprix

Dans le dernier match de la soirée présenté au Centre Frameco de Saint-Joseph, les Éperviers de Saint-Charles ont effacé un déficit de 1-3 en période médiane, en route vers un gain de 5-3 sur le Familiprix qui évoluait devant une foule de 225 spectateurs.

Tyler Cantin, qui a mené l’attaque des vainqueurs avec un tour du chapeau, a ouvert la marque pour Saint-Charles lors d’un avantage numérique à 2:42 en première, Samuel Mathieu créant l’égalité en toute fin d’engagement, à 18:03. Le Familiprix s’est forgé une avance de 3-1 en début de deuxième, les Éperviers créant l’égalité avant la fin de l’engagement. Mathieu, avec son deuxième du match, a donné l’avance 2-1 aux Joselois à 2:09, Keven Landry profitant d’un avantage numérique à 7:01 pour accroître momentanément cet écart.

Mathieu Aubin a à son tour profité d’une supériorité numérique pour réduire l’écart 3-2 à 10:58, Cantin créant l’égalité avec son deuxième du match dans la dernière minute de jeu de l’engagement, à 19:20.

Nicolas Egan Dionne a inscrit ce qui allait devenir le but vainqueur lors d’une punition à l’adversaire à 4:50 en début de troisième et le gardien Mikaël Grenier s’est dressé, par la suite, devant les attaques répétées des joueurs du Familiprix qui l’ont mitraillé de 19 tirs contre 4 lors de cet engagement, Tyler Cantin le récompensant en complétant son tour du chapeau à 19:20 pour concrétiser la victoire bellechassoise.

Une troisième profitable au Giovannina

Pour terminer cette fin de semaine d’activités, Hunters de Saint-Prosper et Giovannina de Sainte-Marie en venaient aux prises, ce dimanche 14 décembre au Centre Caztel. Les deux équipes, qui occupent présentement les deux dernières positions de la section Ouest et du classement général, se sont livré un match des plus serré, le Giovannina revenant de l’arrière à deux reprises pour signer un gain de 4-3.

Les Hunters ont ouvert la marque en inscrivant le seul but de l’engagement initial, Xavier Labbé faisant bouger les cordages à 12:31 sur une aide de Bryan Lemieux. Jason Breton a permis au Gionannina de créer l’égalité à 15:54 en deuxième, Labbé redonnant les devants aux Hunters avec son deuxième de la partie, sans aide, alors qu’il ne restait que 90 secondes à jouer à jouer à l’engagement médian.

Les Mariverains ont explosé avec trois buts consécutifs en troisième, perçant la muraille du gardien Bobby Poulin qui a certes été la vedette individuelle de cette rencontre, dans la défaite des siens, avec 58 arrêts sur 62 lancers. William Dumont à 10:07, Jérémy Roy à 13:52 et Samuel Landry lors d’un avantage numérique à 17:41, ont permis au Giovannina de changer le cours de ce match et l’emporter, Xavier Labbé complétant son tour du chapeau pour les Hunters à 18:51, portant ainsi la marque finale 4-3 pour les locaux.

Soulignons également la belle performance du gardien Jean-Philip Fecteau qui a repoussé 39 des 42 tirs dirigés vers lui, signant cet important gain pour le Giovannina.

Prochains matchs

Le dernier droit, avant le congé des Fêtes, s’amorce dans la Ligue de hockey Côte-Sud alors que pas moins de sept rencontres seront présentées d’ici Noël.

Ça commence par la traditionnelle série aller-retour entre le Plastiques Moore de Saint-Damien et les Éperviers de Saint-Charles, les deux équipes s’affrontant ce jeudi 18 décembre à Saint-Charles (20 h) avant de se retrouver, deux jours plus tard à 19 h, à l’aréna de Saint-Damien.

Trois matchs seront à l’affiche le vendredi 19 décembre : Saint-Jean-Port-Joli visitera Montmagny et que Saint-Prosper recevra Lotbinière, deux matchs débutant à 20 h 30, puis à 20 h 45, Giovannina et Familiprix en viendront aux prises au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le samedi 20 décembre, outre l’affrontement Éperviers/Plastiques Moore, nous aurons droit au match retour entre le Décor Mercier et le Pavage Jirico, à 20 h, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Enfin, le dernier match de l’année 2025 sera présenté à Saint-Gilles, le dimanche 21 dimanche à 15 h, alors que le Familiprix de Saint-Joseph visitera les Mercenaires.

Source: Serge Lamontagne, relationniste