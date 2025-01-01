Lac-Mégantic prend seul le premier rang du classement

C’est avec un gain de 8-2, samedi soir, contre les Lumberjacks d’East Angus que le Sauro de Lac-Mégantic a pris le premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Charles-Olivier Nadeau (13e et 14e) et Olivier Therrien (9e et 10e) ont mené la charge avec des doublés pour les vainqueurs.

Xavier Paquin (3e), Antoine Savard (5e), Keven Jacques (6e) et Louis-Joseph Guernon (5e) ont complété pour le Sauro tandis qu’Alexis Therrien (1er) et Alex Cournoyer (1er) ont répliqué pour East Angus.

Justin Fréchette n’a reçu que 21 tirs des joueurs des Lumberjacks pendant que Benjamin Rémillard recevait 41 lancers.

Classement

Lac-Mégantic (10-1-2) mène la classement avec 22 points contre 20 pour Coaticook (10-3) et 19 pour Windsor (9-3-1) et Princeville (8-2-3).

Daveluyville (9-4) a 18 points, La Guadeloupe (7-4-2) suit avec 16 points tandis que Louiseville (6-7-1 et 13 points), Saint-Cyrille (5-8 et 10 points), East Angus (2-12-1 et 5 points) et Val-des-Sources (0-12) ferment la marche.

Une dernière grosse fin de semaine de six rencontres sera présentée dans la LRH avant la pause des fêtes.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey