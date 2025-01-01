Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue régionale de hockey

Lac-Mégantic prend seul le premier rang du classement

durée 14h00
16 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

C’est avec un gain de 8-2, samedi soir, contre les Lumberjacks d’East Angus que le Sauro de Lac-Mégantic a pris le premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Charles-Olivier Nadeau (13e et 14e) et Olivier Therrien (9e et 10e) ont mené la charge avec des doublés pour les vainqueurs.

Xavier Paquin (3e), Antoine Savard (5e), Keven Jacques (6e) et Louis-Joseph Guernon (5e) ont complété pour le Sauro tandis qu’Alexis Therrien (1er) et Alex Cournoyer (1er) ont répliqué pour East Angus.

Justin Fréchette n’a reçu que 21 tirs des joueurs des Lumberjacks pendant que Benjamin Rémillard recevait 41 lancers.

Classement

Lac-Mégantic (10-1-2) mène la classement avec 22 points contre 20 pour Coaticook (10-3) et 19 pour Windsor (9-3-1) et Princeville (8-2-3).

Daveluyville (9-4) a 18 points, La Guadeloupe (7-4-2) suit avec 16 points tandis que Louiseville (6-7-1 et 13 points), Saint-Cyrille (5-8 et 10 points), East Angus (2-12-1 et 5 points) et Val-des-Sources (0-12) ferment la marche.

Une dernière grosse fin de semaine de six rencontres sera présentée dans la LRH avant la pause des fêtes.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Congestion en tête du classement général

Publié hier à 12h00

Congestion en tête du classement général

À l’approche du congé des Fêtes, un calendrier chargé de cinq rencontres était de nouveau à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Quatre de celles-ci avaient lieu le vendredi 12 décembre, la cinquième ayant lieu le dimanche 14 décembre au Centre Caztel de Sainte-Marie. Avec une victoire à domicile vendredi ...

LIRE LA SUITE
Un autre revers pour l'Assurancia de Beauce-Sud

Publié hier à 10h00

Un autre revers pour l'Assurancia de Beauce-Sud

Thomas Larochelle et Wyatt Beaudoin ont marqué dans la défaite de 6 à 2 de l’Assurancia de Beauce-Sud, face à Saint-Romuald, samedi dernier, au Centre sportif Lacroix-Dutil. Dans un match à sens unique au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, le club de Saint-Georges a connu un regain d’énergie en fin de deuxième période et ...

LIRE LA SUITE
Une victoire à saveur de médaille de bronze pour les Chevaliers de Lévis

Publié hier à 8h00

Une victoire à saveur de médaille de bronze pour les Chevaliers de Lévis

Du côté de Lévis, suite à un revers la veille contre St-Eustache, c’est la partie pour la médaille de bronze qui les attendait. Zachary Lainesse obtient le départ pour ce dernier match en 2025 contre les Forestiers d’Amos. Lévis est affamé de finir au 3e rang pour l’édition 2025 du Challenge alors qu'au premier vingt, ils inscrivent pas moins de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge