Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Un autre revers pour l'Assurancia de Beauce-Sud

durée 10h00
15 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Thomas Larochelle et Wyatt Beaudoin ont marqué dans la défaite de 6 à 2 de l’Assurancia de Beauce-Sud, face à Saint-Romuald, samedi dernier, au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Dans un match à sens unique au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, le club de Saint-Georges a connu un regain d’énergie en fin de deuxième période et en troisième période, mais le mal était déjà fait.

Privée de son meilleur défenseur ainsi que de deux attaquants de premier plan, l’équipe de Beauce-Sud avait un défi de taille à surmonter, dont Saint-Romuald a su profiter. Malgré tout, contre cette solide formation, l’Assurancia présente une fiche de 1-1-1 devant les champions en titre.

Le prochain match aura lieu vendredi à Saint-Agapit contre Lotbinière, avant de les retrouver samedi à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil, dans le cadre de cette série aller-retour entre les deux clubs.

