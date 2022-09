L'équipe de canotage Drakkar de Beauce contente de reprendre du service

L'équipe de canotage R9 Drakkar de Beauce a participé à la Classique internationale de canots de la Mauricie la fin de semaine passée, un périple de 200 km entre La Tuque et Trois-Rivières.

Il se trouve que tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour cette équipe qui a finalement terminé en 7e et dernière position du classement. Mais cela n’a pas suffi à décourager les rameurs qui ont eu beaucoup de plaisir!

« Ça a été bien plus complexe qu'on l'imaginait. Pourtant ce n’était pas notre première classique de canot. On a pas eu le score qu’on voulait, car on ne se voyait peut-être pas au podium, mais pas loin », a témoigné Martin Saint-Laurent, rameur de l’équipe R9 Drakkar de Beauce. « L’énergie était tout de même très présente! Ça n'a découragé personne, c’est une belle activité d’équipe. »

L’équipe beauceronne accueillait de nouveaux rameurs cette année. En effet, en raison de la pandémie, il y a eu deux années sans activités de canots et les gens ont changé de sport. « De notre côté on a donc formé de nouvelles recrues pendant la saison et on les a jugé aptes à participer à ce grand événement avec nous! Comme c’était leur première, c’est toujours plus difficile de savoir comment se doser dans une activité comme ça. Ce sont de grandes distances, mais ça s’est bien passé. »

Une rencontre est prévue entre les rameurs pour savoir quoi améliorer et bien se préparer pour l’an prochain.

Voici les temps réalisés par cette équipe :

- Étape 1 : 6 h 50 min

- Étape 2 : 3 h 49 min

- Étape 3 : 3 h 24 min

- Total : 14 h 04 min

Défi entreprise

Le R9 Drakkar de Beauce organise justement un défi d’entreprise le samedi 17 septembre à Saint-Georges, le Défi Rabaska St-Georges Ford.

Trois courses à obstacles sont prévues pour les équipes participantes, qui doivent être composées de 10 personnes, dont minimum quatre filles.

« C’est un peu dans le même style que les bateaux dragons, sauf que notre parcours est un peu plus long », a précisé Martin.

Tout le matériel est fourni par R9 Drakkar de Beauce, qui propose également des entraînements.

Les détails sont disponibles sur la page Facebook de l’équipe.