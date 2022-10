Plus de 800 jeunes se sont dégourdis les jambes

Alain Drouin est un arbitre sportif passionné depuis plus de 50 ans et c’est pour cette raison que l’association Baseball Beauce-Centre lui a rendu un hommage il y a quelques jours. « Alain est un monument lorsqu’on parle d’arbitre dans la Beauce. Il a arbitré trois générations et il continue de le faire avec passion », de mentionner ...