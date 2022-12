Fin de semaine parfaite pour le Cool FM

Le Cool FM a enfin connu sa première fin de semaine parfaite alors que l'équipe a collé deux victoires en deux matchs.

D'abord, une victoire bien méritée à Thetford alors que le Cool FM a travaillé très fort vers une victoire de 5-2. Ensuite, l'équipe est restée solide à domicile en battant les 3L au compte de 6-3 dans un spectacle signé Michael Rhéaume. L'attaquant a signé 4 buts dans la victoire en plus d'une passe.

Vendredi soir à Thetford contre l'Assurancia

Le match commence bien mal pour le Cool FM alors qu'après 43 secondes, Joey Ratelle est oublié dans l'enclave et bat Auger d'un tir franc. Hamel et Bellemare se livrent ensuite un furieux combat, mais Hamel, coupé, devra retraiter au vestiaire. Un peu plus de 2 minutes plus tard, le Cool FM passe à l'attaque. Anthony Verret prend un premier tir qui est bloqué, mais Mathieu Roy envoie le retour derrière le gardien Leclerc. Tout juste après la mi-période, Keven Cloutier donne les devants à Saint-Georges lorsque, placé à la gauche du filet, il redirige la passe de Philippe Hudon pour inscrire son 6e de l'année. Les locaux ramènent tout le monde à la case départ quand, après une mise en jeu, Pierre-Luc Lessard tire au filet. La rondelle touche un joueur de Saint-Georges, change de direction et finit dans le fond du filet. La marque reste 2-2 après 20 minutes.

En deuxième période, un seul but survient et il est l'oeuvre du Cool FM. Lors d'un avantage numérique, la savante passe de Yannick Tifu trouve le bâton de Maxime Lacroix qui fait une redirection magistrale dans le haut du filet pour donner l'avance à la troupe de Raymond Delarosbil (Serge Forcier étant absent).

L'Assurancia profite d'un 5 contre 3 tôt en 3e période. La défense du Cool FM est solide et rien ne passe. Soulignons par contre une rondelle qui atterrit sur la ligne rouge des buts, mais Mathieu Roy s'interpose et la repousse en dehors de la zone bleue. Le Cool FM parvient finalement à accentuer son avance lorsque Anthony Verret marque en saisissant un retour de lancer pour faire 4-2. En fin de match, Thetford augmente la pression, mais pas pour longtemps alors que Michael Rhéaume clos le tout dans un filet désert.

Les avantages numériques: Saint-Georges 1/4, Thetford 0/5

les tirs: Saint-Georges 25 (9-9-7), Thetford 35 (14-13-8)

Les trois étoiles

1- Mathieu Roy STG (1b + plusieurs jeux importants)

2- Keven Cloutier STG (1b 1p)

3- Maxime Lacroix STG (1b 1p)

Samedi soir à Saint-Georges contre les 3L

Le Cool FM part la machine offensive en première période et ça passe 2 fois par le bâton de Michael Rhéaume. D'abord, avec une pénalité à retardement, le Cool FM attaque à 6 joueurs et Anthony Verret prend un tir-passe qui est redirigé par Rhéaume derrière le gardien Côté-Cazenave. Le petit attaquant en remet 58 secondes plus tard. Encore posté à l'embouchure du filet, il profite de la passe de Keven Cloutier pour inscrire son 2e du match. Quelques minutes plus tard, Saint-Georges prend les devants 3-0 lorsque Anthony Verret prend un tir incroyablement précis qui touche 2 poteaux et rentre.

En deuxième période, les 3L reprennent du poil de la bête et profitent de l'avantage numérique pour faire leur premier but de la soirée, gracieuseté de William Cyr.

Le Rhéaume Show reprend en 3e période. Michael Rhéaume ajoute 2 autres buts en 1 minute et 29 secondes. Il profite d'abord d'une mauvaise passe de la défensive adverse pour être seul devant le gardien et le battre du revers. Michael Rhéaume ajoute son 4e but du match alors que Keven Cloutier lui remet le disque et Rhéaume complète dans un but abandonné. William Breton montre ensuite qu'il n'a pas peur de personne en lâchant les gants avec Sean O'Neill. Même à 5-1, les 3L montre signe de vie avec 2 buts rapides. Mathieu Guertin et Maxime St-Cyr profitent de revirements pour faire 5-3. En fin de match, Rhéaume vient pour inscrire son 5e dans un filet désert, mais il se fait accrocher. C'est Yannick Tifu qui complètera la marque dans la cage déserte pour faire 6-3.

Les avantages numériques: Saint-Georges 0/3, RDL 1/4

Les tirs: Saint-Georges 26 (13-7-6), RDL 38 (13-11-14)

Les trois étoiles

1- Michael Rhéaume STG (4b 1p)

2- Anthony Verret STG (1b 1p)

3- Louick Marcotte RDL (2p)

Le Cool FM recevra la visite des Éperviers de Sorel-Tracy ce vendredi 16 décembre à 20h à Saint-Georges avant de se diriger encore une fois du côté de Thetford pour affronter l'Assurancia samedi.

Vous pouvez suivre nos activités via la page Facebook du Cool FM de Saint-Georges de Beauce, LNAH et sur Instagram maintenant via coolfm_hockey.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des relations publiques du Cool FM.