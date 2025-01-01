Victoire en prolongation pour les Chevaliers de Lévis

Pour le match de vendredi soir face aux Grenadiers de Châteauguay, les Chevaliers de Lévis ont pris le temps de recevoir des vétérans ainsi que l’orchestre réserviste de la Marine royale canadienne pour se souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour les citoyens.

Zachary Lainesse est le portier lévisien alors que pour les Grenadiers, Olivier Pépin est d’office.

Les Chevaliers imposent le rythme alors qu’ils dominent au chapitre des lancers après une période. Ces derniers profitent de l'attaque à cinq pour inscrire le premier de la partie alors que Benjamin Corso marque d’un tir frappé provenant du haut de la zone offensive. Après une période de jeu, 1-0 Lévis.

Le deuxième vingt est explosif au tableau indicateur alors que cinq buts sont inscrits de la part des deux formations. Avec 29 secondes écoulées alors que Simon Delarosbil déjoue Olivier Pépin. Moins de 3 minutes plus tard, les Grenadiers reviennent dans la partie suite au filet de Dylan Currie, mais Enzo Roy réussit à creuser l’écart en enfilant l’aiguille. À mi-chemin en deuxième, Malyk Côté y va d’un effort individuel et inscrit le quatrième des siens. Kareem Baig-Mirza déjoue Lainesse à 16 h 36 pour terminer le deuxième tiers 4-2 en faveur de Lévis.

La troisième période est celle des Grenadiers alors qu’ils reviennent dans la partie et cause une prolongation. Raphaël Verreault en marque deux de suite pour niveler la marque. Dans les deux dernières minutes, un but de chaque côté est inscrit, ce qui mène les deux formations du circuit Lévesque vers la période supplémentaire.

À 02:57, Malyk Côté bat Olivier Pépin d’un tir parfait en avantage numérique et procure 2 points au classement général aux Chevaliers.

La marque finale est donc de 6 à 5 pour Lévis en prolongation.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu dimanche 9 novembre alors qu’ils rendront visite de nouveau aux Élites de Jonquière dès 14 h au Foyer des loisirs. Rappelons que les Chevaliers l’avaient emporté plus tôt cette semaine par la marque de 5-1.

Les trois étoiles RDS :

1ᵉʳᵉ étoile : Malyk Côté des Chevaliers

2ᵉ étoile : Raphaël Verreault des Grenadiers

3ᵉ étoile : Jacob Boucher des Chevaliers

