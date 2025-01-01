Deux revers pour le Familiprix de Saint-Joseph... qui demeure en tête!

Quatre rencontres étaient au menu de la 7e semaine d’activité de Ligue de hockey Côte-Sud. Au terme de celles-ci, il n’y a plus d’équipe invaincue puisque le Familiprix de Saint-Joseph a échappé ses deux premiers matchs de la saison, s’inclinant tour à tour devant le Plastiques Moore de Saint-Damien vendredi soir et Sainte-Marie, dimanche après-midi.

Notons aussi des gains de Saint-Jean-Port-Joli vendredi soir et des Mercenaires de Lotbinière dimanche après-midi, causant ainsi un resserrement du classement général.

La rivalité de la 132

La soirée du vendredi s’amorçait par un affrontement entre les deux équipes de la route 132, le Décor Mercier de Montmagny visitant le Pavage Jirico au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Mené par Zacharie Dumas qui a récolté un but et deux aides, le Pavage Jirico a signé un gain de 5-1.

Édouard Ouellet à 1:55 et Zacharie Dumas, à 12:17, ont permis aux locaux de prendre les devants 2-0 lors de la période initiale, Julien Hubert accroissant cette avance à 3-0 à 5:57 de la période médiane.

Nicolas Lamarre a profité d’un avantage numérique, en toute fin de deuxième, pour porter la marque 4-0 en faveur du Pavage Jirico, sur des aides de Zacharie Dumas et Louis-Charles Hallé à 18:55. Émile Lambert a mis le match hors de portée des visiteurs en inscrivant le 5e but des siens à 6:55 en troisième, Vincent Ouellet-Beaudry privant latéralement le gardien Félix-Antoine Leblond d’un blanchissage en marquant en avantage numérique à 19:59.

Leblond a récolté la victoire en repoussant 36 des 37 tirs dirigés vers lui, le revers allant à la fiche d’Antoine Leblond qui a reçu 36 tirs des joueurs du Pavage Jirico.

Le Plastiques Moore surprend le Familiprix

Pendant ce temps au Centre Frameco de Saint-Joseph, le Plastiques Moore de Saint-Damien a retrouvé le chemin de la victoire après une série de trois revers, prenant la mesure du Familiprix de Saint-Joseph 6-5 en supplémentaire, les Joselois échappant ainsi un premier point de classement cette saison.

Les locaux ont ouvert la marque lors d’un avantage numérique à 6:07 par l’entremise de Samuel Mathieu, mais les visiteurs ont répliqué avec deux buts sans réplique avant la fin de l’engagement, Tristan Laflamme avec son premier de la saison et Dylan Asselin-Racine, avec son huitième de la saison, répliquant coup sur coup en fin d’engagement pour le Plastiques Moore.

Pas moins de cinq buts ont été inscrits lors de la période médiane, dont trois par les locaux. Louis-Patrice Giguère à 1:51 puis Anthony Boudreau, sur une échappée à 5:14, redonnaient une avance d’un but aux Joselois, écart qui a été rapidement effacé par Dylan Asselin-Racine qui a inscrit son deuxième du match 16 secondes après celui de Boudreau.

Zachary Mercier-Busque, avec son deuxième de l’année à 8:45, a redonné une avance d’un but aux locaux, Xavier Martel permettant aux Plastiques Moore de retraiter au vestiaire avec une égalité de 4-4 à 16:30. Justin Lacombe, d’un tir de la ligne bleue, a permis au Plastiques Moore de prendre une avance de 5-4 à 7:51 en première moitié de troisième, cette avance durant jusqu’à la fin de l’engagement, le Familiprix profitant d’une punition à Raphaël Corriveau et de la présence d’un 6e attaquant pour amener tout le monde en prolongation avec le but égalisateur à 19:31.

Corriveau, avec son 6e de l’actuelle campagne, a finalement donné la victoire au Plastiques Moore à 2:25 de la période supplémentaire, complétant habilement une manœuvre de Marc-Antoine Houde. La victoire est allée à la fiche du gardien William Boily qui a subi un barrage de 46 tirs de la part du Familiprix, Marc-Antoine Nadeau essuyant le revers.

Le Giovannina l’emporte à Saint-Joseph

Après ce revers en prolongation, le Familiprix espérait retrouver rapidement le chemin de la victoire en recevant, dimanche après-midi, le Giovannina de Sainte-Marie dans un duel 100 % beauceron. Les Mariverains, qui connaissent un difficile début de saison, ont profité d’une poussée de deux buts en troisième, en route vers un gain de 3-1.

Après une première période sans but, Olivier Beaulieu a donné l’avance aux visiteurs à 2:08 en début de deuxième, Alexandre Mathieu créant l’égalité en fin d’engagement, à 18:32. L’indiscipline a coûté cher aux Joselois puisque deux punitions, coup sur coup en première moitié de troisième, ont mené à deux buts du Giovannina en avantage numérique : Nicolas Létourneau a donné l’avance à Sainte-Marie à 4:58, William Dumont doublant l’avance des vainqueurs avec le but d’assurance à 7:17.

Le reste a été l’affaire du gardien Jamieson Lagrange qui a repoussé 35 des 36 tirs adverses, en route vers la victoire.

Victoire sans équivoque des Mercenaires

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté dimanche également, au Centre récréatif Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont facilement défait les Éperviers de Saint-Charles par la marque de 6-3, menés notamment par Jordan Hewey qui a inscrit un tour du chapeau.

L’attaque des locaux s’est manifestée dès l’engagement initial avec quatre buts contre un seul pour les Éperviers. Serin Ntibashoboye a ouvert la marque pour les Mercenaires à 6:26, Jérémy Bourdeau répliquant moins de deux minutes plus tard, en avantage numérique, pour les Éperviers.

Jordan Hawey a pris les choses en main puisqu’après avoir participé au premier but des siens, il a marqué à deux reprises, soit à 9:08 en avantage numérique et à 12:16 à forces égales, Jason Pitt portant la marque 4-1 avant la fin de l’engagement.

Davy Noël a inscrit le 5e but des Mercenaires dès la 42e seconde de jeu en troisième, Nicolas Egan Dionne rétrécissant l’écart avec son premier de la saison à 18:36 pour les Éperviers. Chaque équipe a ajouté un but en troisième : Jordan Hewey a complété son tour du chapeau en complétant une manœuvre de Jason Pitt à la 11e minute, la réplique des Éperviers venant 50 secondes plus tard du bâton de Mathis Paradis.

Classement

Après les rencontres de la fin de semaine, Saint-Joseph domine la section Ouest avec 11 points en sept parties, ce qui lui confère aussi la tête du classement général, un point devant Saint-Jeau-Port-Joli qui, avec 10 points, est en tête de la section Est. Saint-Damien occupe le deuxième rang dans l’Est avec 8 points, quatre de plus que Montmagny et six de plus que Saint-Charles.

Saint-Joseph n’a plus que trois points d’avance sur Lotbinière dans l’Ouest, Sainte-Marie (4) et Saint-Prosper (1) fermant la marche.

Soulignons qu’un calendrier de cinq parties sera à l’affiche le week-end prochain, dont quatre présentés le vendredi 14 novembre: Saint-Joseph visitera Montmagny à 20 h 30 et à la même heure, Saint-Jean-Port-Joli sera du côté de Saint-Prosper. À 20 h 45, on aura droit à l’affrontement entre Lotbinière et Sainte-Marie au Centre Caztel puis à 21 h, Saint-Damien sera à Saint-Charles. Saint-Prosper sera à Saint-Damien le samedi 15 novembre, rencontre qui s’amorcera à 19 h 30.

Source: Serge Lamontagne, relationniste