Une semaine parfaite pour les Chevaliers de Lévis

Après deux gains cette semaine, Lévis retourne au Saguenay pour terminer sa semaine de trois parties. Les Chevaliers avaient vaincu les Élites par la marque de 5-1 mercredi dernier. Nathan Gagnon obtient son 9ᵉ départ de la campagne alors que Marc-Olivier Pilote affrontera de nouveau les Chevaliers.

C’est les Élites qui s'imposent en premier alors que Madison Bouchard trompe la vigilance de Gagnon, un tir qu’il aimerait voir en début d’engagement alors que les locaux prennent les devants après seulement 45 secondes de jeu. Les Chevaliers se retroussent les manches et vont au plan de travail pour revenir coup sur coup avec deux filets. Christopher St-Hilaire noircit la feuille de pointage à 5 :49 et en fin de période Jacob Boucher s’échappe en désavantage numérique pour y aller d’un effort individuel pour déjouer Pilote. Après 20 minutes de jeu, 2-1, Lévis.

Le second vingt laisse place à plus de jeux fermés entre les rivaux de division et un seul but est inscrit alors que Thomas Côté des Élites profite d’une attaque à cinq pour niveler le pointage. Ce dernier demeura intact pour le restant de la période.

Lévis prend rapidement les devants en troisième période, ce qui crée de la frustration chez les locaux qui ne manquent pas l’occasion de créer du brasse-camarade au coup de sifflet. Jonathan St-Hilaire et Simon Chartier marquent à deux minutes d’intervalle. Les Élites reviennent au jeu principal et réduisent l’écart à un seul but suite au but de Thomas Côté en avantage numérique à 9 :22. Plus de 60 secondes plus tard, Loïk Poulin enfile l’aiguille entre les jambières de Pilote avec son cinquième de la saison. La frustration des locaux est présente alors que le numéro 23 des locaux part de la zone centrale pour aller mettre en échec le défenseur lévisien, ce qui résulte en une mêlée des dix joueurs. Il y aura assurément des suspensions tant du côté lévisien que jonquiérois.

La marque finale, 5-3 les Chevaliers. Dans l'ordre, les trois étoiles du match ont été Christopher St-Hilaire (Chevaliers), Thomas Côté (Élites), et Lucas Morin (Chevaliers).

Le prochain match des Chevaliers aura lieu ce mercredi 19 novembre alors qu’ils rendront visite de nouveau aux Estacades de Trois-Rivières.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA