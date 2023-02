Le vélo à l'honneur grâce aux bourses du Conseil économique de Beauce

Le Conseil économique de Beauce (CEB) était heureux dévoiler les deux que Chronocité Vélo de montagne MSG sont les gagnants d’une subvention de 25 000 $ dans le cadre du deuxième concours Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT).

C’est au centre de ski de Saint-Georges que l’on a pu en apprendre un peu plus sur les deux projets qui sont arrivés ex aequo.

« Le positionnement du CEB est très clair nous sommes fiers de le rappeler, c’est d’accélérer des projets. Nous sommes sortis un peu du cadre que l’on s’était fixé au départ par le concours en vous annonçant deux projets gagnants, mais après réflexion et de prise de dossier nous pensons que c’était la bonne chose à faire », indique Luc Paquet, président du CEB .

La boutique spécialisée en équipements de vélo et pour la course à pied, Chronocité a présenté le projet de 110 000 $ « La Beauce à vélo » qui consiste à un service locatif de 20 vélos à assistance électriques d’ici 2024.

Ils ont l’intention de s’affilier avec les entreprises d’hébergements et les attraits touristiques pour donner l’occasion aux touristes de découvrir la région grâce à trois circuits sécurisés de 40 à 50 km dans Beauce-Sud et Beauce-Nord. Ils proposeront des arrêts incontournables le long de la piste cyclable.

« L’an dernier, on a mis à la disposition de la population quatre vélos à assistance électrique en location. Suite à la réponse positive de cette offre et au désir de Chronocité de s’impliquer dans la région, nous avons en collaboration avec le CEB mis en place le projet » explique Michelle Bizier, copropriétaire de Chronocité.

L’organisme à but non lucratif, Vélo de montagne MSG désir développer un 30 km de nouvelles pistes adaptées aux amateurs et les familles d’ici 2025 dans le Mont Saint-Georges. Rappelons, qu’actuellement les adeptes de ce sport peuvent le pratique sur un parcours de 15 km. Le nouveau projet est un investissement de 1 M$ sur trois ans. Bien entendu, le nouveau conseil d’administration cherche des partenaires financiers.

« Les objectifs du conseil d’administration est de faire du Mont Saint-Georges une destination pour la pratique du vélo de montagne. Bien sûr nous allons commencer par terminer le flanc directeur pour les pistes qui seront faites ce printemps. Notre première priorité est d’attirer la clientèle familiale et les adeptes de niveau débutant », exprime le président de Vélo de montagne MSG, Tony Grondin.

En plus des pistes, ils ont l’intention de créer un club de vélo pour les jeunes qui pourront venir rouler deux à trois fois par semaine cet été. Et plusieurs évènements et activités seront organisés tout au long de la saison estivale.

Les critères de sélection

Cinq acteurs de l'industrie touristique, des affaires et du développement économique font parties du jury du concours. Ils ont évalué les deux projets selon six critères : bonifier l'offre touristique actuelle de la MRC de Beauce-Sartigan, augmenter le pouvoir d'attraction de la clientèle touristique, servir de levier pour faire avancer d'autres projets, avoir un impact sur l'amélioration des milieux de vie ou la création de richesse, laisser un héritage par la pérennité du projet et avoir un coût de projet minimal de 50 000 $.

Concours à venir

Le CBE annonce présentement l’appel à projets pour le troisième concours. Les promoteurs ont jusqu’au 30 avril pour soumettre leur dossier. Le prochain appel se fera par la suite le 30 novembre.

Mentionnons que l’organisme peut accompagner ceux désireux de monter leur dossier.

De plus, il est possible pour eux de demander un financement sous la forme d’un prêt de 25 000 $ sans intérêt.

Mentionnons qu’il n’a pas été possible cette fois pour le jury de départager les deux projets et qu’ils avaient déjà fait gagnant en 2022 le projet Ôtres choses, présenté par l’entreprise Les Ôtres hébergement et cie inc.

Le but est d’ici 2025 d’avoir aidé huit entreprises, alors il n’est pas décidé encore si une année un seul projet sera choisi au lieu de deux.

« On cherche des projets innovants qui vont aider la région à attirer plus de touristes, qu’ils restent plus longtemps dans la région, et surtout à faire vivre des expériences mémorables comme nos deux projets gagnants d’aujourd’hui », ajoute la directrice générale du CEB, Hélène Latulippe.