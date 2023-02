Les Élites Beauce-Appalaches étaient sur la glace en fin de semaine

Toutes les formations du programme de hockey des Élites étaient en action ce week-end dans la Ligue de Hockey d'Excellence du Québec (LHEQ).

M13 AAA

Les Élites Beauce-Appalaches M13 AAA avaient la chance de participer à la 46e édition du Tournoi de Lévis BSR du mercredi 15 février au dimanche 19 février.

En général, la formation des Élites a bien joué, mais elle s'est malheureusement inclinée lors de son troisième match, le vendredi 17 février, contre les Corsaires Pointe-Lévy par le score de 7 à 1. C’est l’indiscipline qui a coulé les Élites. Les pénalités ont fait mal à l’équipe. Samuel Beaulieu est le seul marqueur des Élites lors de cette rencontre.

Le premier match du tournoi le mercredi 15 février fut un très bon match dans l’ensemble. La formation beauceronne a dominé son adversaire, le Blizzard, au chapitre du nombre de lancers et du temps de possession. Par contre le gardien adverse était en pleine possession de ses moyens. Malheureusement, les Élites ont perdu en prolongation par la marque de 3 à 2 suite à une pénalité antisportive. Samuel Beaulieu et Zachary Cloutier ont été les deux scoreurs de la rencontre.

Le jeudi 16 février, le National de Montréal était l’équipe opposante. Très bon début de rencontre pour la troupe de Louis Bilodeau, mais la formation adverse était juste plus forte tout simplement. La défaite a été inscrite au dossier par un pointage de 5 à 0.

« Nous devons apprendre de ce tournoi et faire un pas en avant», a conclu l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Le prochain match de la formation des Élites M13 AAA sera au Centre Caztel à Sainte-Marie, contre le Nord-Côtier, samedi 25 février à 15 h 30.

M13 AAA ÉLITE

L’équipe Beauce-Appalaches M13 AAA Élite (les Petits Nordiques) continuait leur parcours au Tournoi International de Pee-Wee de Québec au Centre Vidéotron.

Pour le match de jeudi 16 février dernier, les Élites ont connu un très bon début de match contre la formation Hershey Jr. Bears pour gagner la rencontre par un pointage de 3 à 1. Deux buts rapides furent inscrits dès le début de la première période par Mathieu Lacroix et Félix Couture. L’équipe opposée livra la marque à un but lors de la fin de la première période. Aucun but lors du deuxième engagement et la rapidité d’exécution et l’intensité de l’équipe Beauce-Appalaches se sont poursuivi jusqu’à la fin du match. C’est Simon Delarosbil qui a fait la différence en marquant le dernier but qui mettait le match hors portée envers l’équipe adverse.

Le samedi 18 février en matinée avait lieu le match quart de finale dans la catégorie M13 AA Élite opposant les Petits Nordiques aux Sélects du Nord. Après avoir pris les devants par 3 buts en deuxième période, l’équipe adverse est revenue avec 3 buts sans riposte en troisième période pour égaler la marque. Il aura fallu aller en prolongation pour déterminer un gagnant. Malheureusement pour les Élites Beauce-Appalaches, c’est un joueur du Sélects du Nord qui marqua pour faire éliminer les Petits Nordiques mettant ainsi fin au beau parcours.

« Je suis fière de mon équipe dans ce tournoi. Les jeunes joueurs sont en apprentissage et ils ont vécu toute une expérience. Nous sommes prêts à reprendre le boulot et notre prochain objectif sera la Coupe Chevrolet! », a évoqué l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

La prochaine rencontre de la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite se tiendra aussi au Centre Caztel à Sainte-Marie le samedi 25 février à 14h, pour y affronter les Estacades de la Mauricie.

M15 AAA

La formation des Élites Beauce-Appalaches M15 AAA participait à la 53e édition du Tournoi International de Hockey Bantam de Granby du 17 au 19 février dernier.

Même s’ils ont été éliminés plus tôt que prévu lors de la troisième rencontre suite à une défaite de 4 à 3 contre les Corsaires de Pointe-Lévy le samedi 18 février dernier, il en reste pas moi que les Élites ont livré des matchs de qualité et âprement disputer. C’est les blessures, le manque de guerrier ou les effectifs réduits qui ont ralenti les ardeurs l’équipe lors de cette dernière rencontre. Dans la défaite, Louis-Thomas Vallée avec un doublé et Joseph Vachon ont été les marqueurs. Pourtant, la troupe de l’entraineur-chef Jean-François Cimon avait déjà gagné cette même formation des Corsaires plus tôt lors de ce tournoi remportant le match 1 à 0 le vendredi matin 17 février. William Lessard avait tranché le débat lors de cette première rencontre en marquant l’unique but. Mais le vendredi soir lors de leur deuxième rencontre, les Élites ont perdu contre les Estacades de la Mauricie par un pointage de 4 à 2. Rafaël Giroux et William Lessard ont été les scoreurs de la rencontre.

« Je suis très fier de la performance des joueurs. Nous avons des matchs toujours serrés depuis notre retour des fêtes. Nous avons vécu une série de 4 victoires consécutives, une première pour notre équipe cette année. Nous connaissons des performances en constante progression depuis», a réalisé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Le prochain match de la formation Beauce-Appalaches M15 AAA aura lieu au Centre Caztel à Sainte-Marie le samedi 25 février à 17h. Le Nord-Côtier sera les opposants.

M15 AAA ÉLITE

Pour le programme double des Élites M15 AAA Élite le week-end dernier, la formation Beauce Appalaches a récolté une victoire samedi et un match nul dimanche. Une très belle fin de semaine pour cette formation. Pour le match du samedi, les opposants étaient les As de Québec à l’Aréna de St-Ephrem. Une victoire de 9 à 5 a été inscrite à la fiche de l’entraîneur-chef Philippe Garnier. Le match avait très mal débuté avec un lent départ. Tirant de l’arrière par 4 à 3 au début de la troisième période, les Élites ont retrouvé leur repère en inscrivant 6 buts. L’attaque a explosé et les 9 buts furent marqué par Charles-Albert Pouliot, Jacob Boucher, Elliot Lacroix, Zacharie Lessard avec deux, Charles-Antoine Dubé avec deux et Sam-Félix Poulin avec deux. Pour la rencontre du dimanche au Centre Récréatif Desjardins de St-Prosper, les voisins rivaux, les Corsaires de Pointe-Lévy tentaient de disposer des Élites Beauce-Appalaches.

Les Beaucerons ont joué un fort match et ils auraient dû sortir de ce match avec la victoire. La gardienne adverse a décidé autrement en multipliant les arrêts clés résultant d’un verdict nul de 3 à 3. Tout le long de la rencontre, les joueurs ont joué de la bonne façon avec intensité. Ils ont été prêts dès le début de la rencontre. Élie Champagne, Elliot Lacroix et Charles-Antoine Dubé ont noirci la feuille de pointage.

« En générale, je suis satisfait de notre week-end, nous observons une belle progression dans notre équipe et nous avons hâte aux différents défis des prochaines semaines », a témoigné l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Dimanche le 26 février à 12h30 sera le prochain match des Élites Beauce-Appalaches à l’aréna de Saint-Isidore contre les Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean. Ce match sera dans le cadre des soirées du Hockey PROCURE, les Élites contre le CANCER.

M17 AAA

La formation des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA avait un programme double le week-end dernier au Centre Premier Tech à Rivière-du-Loup pour y affronter l’Albatros Est-du-Québec et ce fût une fin de semaine difficile. Avec un effectif réduit par plusieurs blessures, le voyage dans le bas du fleuve s'est avéré très long pour les joueurs du Midget Espoir. Pour le match du samedi, une égalité de 1 à 1 a été inscrite à la fiche. C’est grâce à une excellente performance de la gardienne Ophélie Gilbert que ce match est resté serré pour un verdict nul. Elle a gardé l’équipe dans le match avec ses nombreux arrêts de qualité. Logan Poulin a été l’unique pointeur du match. Pour la rencontre du dimanche matin, une défaite de 4 à 3 fut observée. Malgré une très bonne performance en deuxième période, l’équipe a baissé pavillon en troisième période. L’indiscipline et la fatigue ont fini par coûter le match. Samuel Ferland, Samuel Boucher et Gabriel Nadeau furent les maîtres d’œuvre des buts de l’équipe. Les joueurs ont montré de belles choses, mais ce n’étaient pas assez pour repartir avec la victoire.

« Nous allons remonter les manches pour une grosse semaine de pratique. Pour ensuite un autre gros week-end de match. Et finalement, nous allons nous préparer pour les séries ! », a évoqué l’entraîneur-chef adjoint Joey Couture.

La prochaine rencontre des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA sera disputée au Pavillon de la Jeunesse contre les As de Québec le samedi 25 février à 19h.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.