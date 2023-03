Jeux du Canada : Rosalie Breton compte deux victoires

Pour une onzième année, le Défi Beauceron de Saint-Prosper est de retour. Les coureurs sont attendus le samedi 17 juin. Cette année, les participants pourront choisir entre différentes distances soit le 21 km course, le 10 km course, le 5 km course ou marche et le très populaire 2 km pour les jeunes de 12 ans et moins. Les inscriptions sont ...