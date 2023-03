Quoi faire en Beauce ce samedi et dimanche?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 11 mars

Tournoi provincial des Vétérans de Saint-Prosper

Vingt-quatre équipes s'affronteront durant toute la fin de semaine. Plusieurs catégories.

Où: Centre récréatif Desjardins, Saint-Prosper

Quand: du 10 au 12 mars

Parcours ludique

Chasse aux trésors avec une application mobile.Gratuit pour tous. Panneau explicatif à l'entrée du parc.

Où: Sentier Optimiste Parc Veilleux, Saint-Georges

Quand: du 1er mars au 15 avril

Unité mobile de matériel sportif

Différents équipements sportifs hivernaux seront prêtés, dont des fatbikes, raquettes, ski de fond et patins.

Où: Stationnement au parc Veilleux, Saint-Georges

Quand: de 10 à 17 h

Semaine de l'Érable

Le moment idéal pour les gens de découvrir des plats uniques dans quatorze restaurants de la région.

Où: Restaurants de la région

Quand: du 11 au 19 mars

Projection du film Le Petit Nicolas

Pop-corn et surveillance sur place.

Où: Resto Chez Méo, Saint-Séverin

Quand: de 15 h à 17 h

Journée hockey au centre de ski

Une belle programmation vous attend au centre de ski Saint-Georges.

Où: Centre de ski Saint-Georges

Quand: selon l'horaire d'ouverture

Familineige

Parcours de Fatbike et trottinette des neiges, glissades, jeux gonflables, tire sur la neige, labyrinthe et bien plus encore.

Où: 740 avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 10 h à 17 h

Atelier de savon

Viens fabriquer ton savon. Inscription obligatoire.

Où: Saint-Bernard

Quand: de 10 h à 12 h

Dimanche 12 mars

Rendez-vous d’hiver « Tire-toi une bûche Arboriculture de Beauce

La cabane à sucre mobile avec dégustation de tire sur neige, sculpture à la scie à chaîne avec l’artiste Daniel Gamsby, jeu gonflable et autres surprises. L’équipe des FOUS DU ROI sera sur place pour faire différents jeux intergénérationnels.

Où: Terrains de l'école de Léry, Beauceville

Quand: 13 h à 16 h

Journée à la cabane

Gaby Bédard vous invite à sa cabane à sucre.Dégustation de tire sur neige et randonnée de raquette dans l'érablière. Vous pourrez également faire la visite d'un musée directement sur place.

Où: 1468, rang St-Léon, Saint-Théophile

Quand: dès 13 h 30

Journée Portes Ouvertes du baseball féminin des Cardinals

Toutes les filles de la grande région de la Beauce et de la région de Thetford Mines, âgées de 10 à 14 ans qui aiment ou qui désirent essayer le baseball.

Où: École Secondaire Veilleux de St-Joseph-de-Beauce

Quand: de 13 h à 15 h

Spectacle du CPA les Sarcelles

Spectacle annuel du club de patinage artistique les Sarcelles.

Où: Aréna de Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: 12 mars