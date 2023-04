Une belle 10e édition pour le Tournoi de hockey féminin

Le Tournoi de hockey féminin s'est terminé ce dimanche 23 avril avec les finales de toutes les catégories. L'équipe organisatrice de l'événement remercie les nombreux spectateurs pour cette très belle édition qui fêtait les 10 ans de la compétition.

« Cela (le tournoi) a super bien été, nous sommes vraiment satisfaites de notre 10e édition. Nous avons eu plein de spectateurs, de joueuses, de belles surprises, des cadeaux et de beaux commentaires », a lancé Diane Bélanger, responsable des inscriptions et de la logistique du tournoi. Le tournoi aura pu remettre un total de 7 500 $ de bourse aux équipes gagnantes.

En effet, sur les trois jours de compétitions, ce sont 48 équipes qui se sont élancées pour espérer remporter la finale de leurs catégories dès vendredi 21 avril. Une chose est sûre, le public a largement répondu présent. « Le dimanche pour les finales, nous avons eu à peu près 700 ou 800 personnes dans les gradins. Il y avait du monde un peu à chaque rencontre dans la fin de semaine, on a dû atteindre les 1 200 ou 1 500 spectateurs sur l'ensemble de la compétition », a estimé Diane Bélanger.

Les yeux rivés vers l'organisation de l'édition 2024

« Nous avons déjà communiqué les dates pour réserver les glaces pour l'année prochaine et les équipes ont également eu la date d'inscription », a déclaré Diane Bélanger. La prochaine édition devrait d'ailleurs se tenir du 26 au 28 avril 2024.

Cela étant dit, le gros projet de cette année 2023 est avant tout l'organisation pour la création de l'équipe féminine M9 et ou M11 qui devrait débuter en septembre 2023. « On va aussi avoir beaucoup de travail pour la préparation du sport-étude féminin qu'on espère pouvoir mettre en place dès septembre 2024 », a conclut l'organisatrice. Le programme sport-étude devrait être créé en collaboration avec la Polyvalente Saint-Georges et le Commission Scolaire Beauce-Etchemin.