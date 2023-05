Le Canam de Beauce-Appalaches dévoile son nouveau logo

Plus de 70 équipements de plein air adaptés aux personnes handicapées et à mobilité réduite seront accessibles cet été dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Un tout nouveau répertoire vient d’être lancé pour permettre d’accéder plus facilement au loisir. Dans les derniers mois, près de 200 000 $ ont été investis ...