Cyclisme: les championnats canadiens et québécois débutent ce jeudi

Les championnats canadiens et québécois de cyclisme sont de retour à Saint-Georges ce jeudi. Cela entraînera quelques détours pour les automobilistes ce dimanche 2 juillet.

Si les épreuves contre-la-montre et route se dérouleront dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande jusqu'au 1 juillet. Les épreuves de critériums se tiendront quant à elles, le dimanche 2 juillet dans le secteur du parc industriel de Saint-Georges.

De ce fait, les secteurs de la 90e rue et la 95e rue seront concernés par le tracé du critérium, au niveau de la 22e et 25e avenue. Il est recommandé d'éviter le secteur ce dimanche entre 8 h et 17 h, afin de permettre la bonne tenue de la course.

Pour toute information, il est possible de contacter directement l'organisation de ces championnats au [email protected]

Vous pouvez retrouver le tracé de cette course en photo ci-dessus.