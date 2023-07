Jeux du Québec: de nouvelles médailles pour les athlètes de Chaudière-Appalaches

Les compétitions se poursuivent pour la 57e Finale des Jeux du Québec où les athlètes de Chaudière-Appalaches continuent de s’illustrer sur les sites de Rimouski.

Leurs prouesses sportives ont permis à la délégation de récolter 12 nouvelles médailles, portant le cumul à 21, dont 4 d’or, 10 d’argent et 7 de bronze. Quelques Beaucerons se trouvent parmi les gagnants.

Volleyball de plage

Les équipes de la région en volleyball de plage ont poursuivi leur lancée hier au Parc Beauséjour et au centre communautaire Sacré-Cœur.

L’équipe féminine a remporté deux parties sur trois tandis que l’équipe masculine n’a rien perdu.

Audrey-Ann Lacasse (Lévis) et Maude Gagné (Saint-Joseph-de-Beauce) ont battu Richelieu-Yamaska (2-0) et l’Abitibi-Témiscamingue (2-0) et elles se sont inclinées contre la Rive-Sud (0-2). Andy Poulin (Saint-Georges) et Julien Grenier-Bernard (Saint-Georges) sont sortis invaincus de leurs affrontements contre Montréal (2-0), Laval (2-0), l’Abitibi-Témiscamingue (2-0) et l’Est-du-Québec (2-0). Les deux duos se classent donc parmi les huit premières équipes du tournoi et accèdent à la ronde des médailles.

Basketball

L'équipe de basketball féminin a joué deux parties ce dimanche. Malgré leurs efforts et leur esprit sportif, les filles ont concédé la victoire à l’Outaouais 36-23 et à la Côte-Nord 39-37. Elles affronteront le Lac-Saint-Louis demain pour leur position au classement général. Notons que Danyka Lacroix, de la MRC Beauce-Sartigan, fait partie de l'équipe.

De son côté, notre équipe masculine a remporté sa rencontre de la journée contre la Côte-Nord avec la marque de 65-37. Les garçons, avec notamment Antoine Zapata et Derek Normand de la MRC Nouvelle-Beauce, joueront demain contre l’Abitibi-Témiscamingue pour déterminer leur position au classement.