Philippe Poulin remporte une première course à la maison

C'est le Beaucevillois Philippe Poulin qui a remporté la toute première course Beaver's Ultra 24 h qui s'est conclue, tôt ce matin, au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

L'athlète a été le meilleur des six concurrents qui ont terminé cette épreuve d'endurance, qui consiste à compléter une boucle de 6,7 kilomètres, et ce à toutes les heures, jusqu’à ce que le coureur excède le temps alloué ou décide de ne pas repartir pour une prochaine boucle.

Poulin a présenté un chrono de 23:24:44.1. Cyndie Sautereau, de Stoneham, a été la meilleure chez les femmes (23:34:14.2).

Lors de la 24e boucle, quatre des six coureurs ont couvert la distance de 6,7 km en dessous de la barre des 30 minutes, ce qui est très rare et impressionnant, compte tenu qu'ils avaient plus de 160 km dans les jambes.

De même, 28 coureurs ont dépassé la barre des 80 km et 18 autres ont couvert plus de 100 km.

Avec au départ près de 60 participants, qui venaient d'un peu partout au Québec, le président des Événements EvenMust, Samuel Fournier, qui a organisé la course, était plus que satisfait du succès remporté pour cette première compétition en Beauce

« Les coureurs ont plus qu'apprécié cette première édition, ils veulent absolument avoir une deuxième course l'an prochain et nous avons déjà annoncé que celle-ci aurait lieu le 2 novembre 2024 », a-t-il fait savoir à EnBeauce.com.

D'ici là, le groupe tiendra une course de la même formule, mais sur 12 heures, en février prochain à Beaumont, dans Bellechasse. Avis aux intéressés.