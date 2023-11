Les Condors hockey en difficulté à domicile

C'est le Beaucevillois Philippe Poulin qui a remporté la toute première course Beaver's Ultra 24 h qui s'est conclue, tôt ce matin, au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. L'athlète a été le meilleur des six concurrents qui ont terminé cette épreuve d'endurance, qui consiste à compléter une boucle de 6,7 kilomètres, et ce à toutes les heures, ...