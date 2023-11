Football: Goudreau et Lachance à la Coupe Vanier!

Les Beaucerons Adam Lachance et Jamyson Goudreau participeront au match de championnat universitaire de football canadien (Coupe Vanier), alors que les Carabins de l'Université de Montréal ont écrasé hier les Mustangs de l'Université Western, par la marque de 29 à 3, pour gagner la Coupe Uteck.

Lachance (No 69) joue sur la ligne offensive alors que Goudreau (No 27) occupe le poste de secondeur extérieur, en plus de faire partie des unités spéciales de l'équipe.

La 58e Coupe Vanier sera disputée au Richardson Memorial Stadium de Kingston samedi prochain, 25 novembre. Les opposants des Carabins seront les Thunderbirds de l'Université de Colombie-Britannique.

Il s'agira d'une 4e participation de la formation montréalaise à cette grande finale qu'elle a gagnée à deux reprises.