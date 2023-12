Snowboard cross: déjà une victoire pour Eliot Grondin

Eliot Grondin a terminé sur le haut du podium lors de sa première participation en coupe de monde de snowboard cross pour sa saison 2023-2024.

L'athlète natif de Sainte-Marie était sur la piste aux Deux Alpes en France, ce dimanche, pour sa première course de la saison.

Le Beauceron a rapidement pris la tête de la finale et a défendu sa position coûte que coûte.

« Je suis arrivé prêt ! J’ai gagné toutes les descentes d’entraînement, donc je savais que j’avais la vitesse pour gagner. Après ça, de réussir à gagner la qualification et la finale, c’est assez satisfaisant. Ç’a super bien été, le parcours était bien pour moi avec un départ assez technique, donc j’étais capable de me sauver et de rester en avant jusqu’en bas », a résumé l’athlète de 22 ans en visioconférence avec Sportcom à l’issue de la compétition.

Il a aussi terminé en première position les qualifications pour se rendre à cette finale, et ce, avec un temps de 1:03.54.

L'équipe nationale de snowboard cross se mettra ensuite en direction de l’Italie pour le prochain arrêt de la Coupe du monde prévu à Breuil, du 15 au 17 décembre.