La Coupe Vanier s'amène à Saint-Gédéon ce samedi

Le footballeur Adam Lachance s'amène ce samedi 10 février, dans son village natal de Saint-Gédéon-de-Beauce, avec la Coupe Vanier qu'il a remporté en novembre avec les Carabins de Montréal.

Pour l’occasion, un défilé s'ébranlera à compter de 15 h à partir de la cour de l’ancien Gym. Il progressera ensuite sur la 1ère Avenue jusqu’à la 10e Rue, pour ensuite revenir par la rue de la pharmacie et se terminer à l’Aréna Marcel Dutil. Une session de signatures et de prises de photos avec Adam et la coupe se fera sur place, immédiatement après la fin du défilé.

En soirée, le No 69, qui évolue comme joueur de centre sur la ligne offensive, effectuera la mise au jeu officielle d'ouverture du Tournoi de hockey Midget B, à compter de 19 h. Les personnes qui seront présentes dans l'assistance sont invitées à s'habiller en bleu, comme les couleurs de son équipe.

Rappelons que Lachance, et son compatriote de Saint-Prosper, Jamyson Goudreau, ont mis la main sur ce trophée de championnat universitaire de football canadien.

Au moment d'écrire ces lignes, la présence de Goudreau au défilé n'était pas encore confirmée.

Par ailleurs, Saint-Gédéon rendra aussi hommage à un autre athlète local, soit le hockeyeur Maverick Lachance, du Phoenix de Sherbrooke. Lui aussi procèdera à une mise au jeu protocolaire, dans le cadre du tournoi de hockey. Le tout est prévu à 15 h.