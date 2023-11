Deux Beaucerons parmi les champions de la Coupe Vanier

Les Beaucerons Adam Lachance et Jamyson Goudreau ont mis la main sur la Coupe Vanier, avec leurs coéquipiers des Carabins de l'Université de Montréal, en remportant hier le championnat universitaire de football canadien.

L'équipe a triomphé 16-9 devant les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique pour gagner cette deuxième Coupe Vanier de leur histoire, sur le terrain de l’Université Queen’s à Kingston.

La victoire survient une semaine après celle des Alouettes de Montréal, qui ont ramené la Coupe Grey dans la métropole, et comptant aussi dans ses rangs un autre footballeur de la Beauce en la personne de David Dallaire.

Adam Lachance (No 69), natif de Saint-Gédéon, joue sur la ligne offensive alors que Jamyson Goudreau (No 27) occupe le poste de secondeur extérieur, en plus de faire partie des unités spéciales de l'équipe. Il vient de Saint-Prosper.