Le «Défi château de neige» élargit ses critères

Avec la neige qui se fait plus rare cette année, les organisateurs du Défi château de neige ont décidé d'élargir les critères de fabrication, d'ici la fin du concours le 12 mars prochain.

En effet, les familles et écoles de la Chaudière-Appalaches sont invitées à être créatives en réalisant des constructions de branche, de cube de glace ou de tissus par exemple.

À quelques jours de la semaine de relâche, le défi est un bel incitatif à profiter de l’hiver. «Malgré le manque de matière première, il demeure possible d’atteindre les objectifs du défi. Le but est de bouger et s’amuser tout en profitant du grand air », souligne le directeur de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA), Dave Fortin.

Pour s’inscrire, il suffit de fabriquer un château à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci au www.defichateaudeneige.ca.

Dans le but d’encourager l’originalité, cinq récompenses seront remises pour les constructeurs les plus imaginatifs. Cela s’ajoute aux nombreux prix de participation offerts, tant au niveau régional que provincial. En Chaudière-Appalaches, les participants pourraient notamment remporter des accès au Parc du Massif du Sud, au Parc national de Frontenac, à l’Éco-Parc des Etchemins, au Centre d’escalade le Relief ou des billets pour assister à un match des Remparts de Québec.