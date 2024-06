Un 6e podium en autant de courses pour Éliot Grondin

Le Beauceron Éliot Grondin a consolidé sa position en tête du classement de la Coupe du monde de snowboard cross, en terminant avec une 2e place de la finale disputée ce matin à Sierra Nevada en Espagne.

Le planchiste de Sainte-Marie a été devancé de justesse par l'Allemand Leon Ulbricht. D'ailleurs, la reprise vidéo a été nécessaire pour départager les deux hommes à la ligne d’arrivée.

Les conditions météorologiques ont volé la vedette lors de la journée. La compétition a dû être mise sur pause à plusieurs reprises en raison de la mauvaise visibilité sur le parcours. Grondin a craint pour sa sécurité et celle des autres athlètes.

« On ne voyait rien! » a confié Eliot Grondin en visioconférence avec Sportcom Info. « C’était assez horrible et je ne pense pas que la compétition aurait dû avoir lieu. C’était mieux en grande finale, mais avant ça, dans la dernière ligne droite, on n’avait aucune idée d’où on allait », a-t-il poursuivi.

« On allait probablement encore plus vite qu’en qualification, c’est difficile d’aller à 80 km/h vers un saut, sans savoir exactement où il est. Il y avait du vent aussi, ce qui enlevait beaucoup de neige du parcours qui devenait extrêmement dur. »

L'athlète a maintenant remporté depuis le début de la saison un total de quatre médailles d'or, une d'argent avec la victoire d'aujourd'hui, et une de bronze.

Avec la collaboration de Sportcom Info.