L'école de danse Dan-zaa termine sa saison compétitive en beauté

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont éliminé les Panthères de Saint-Jérôme en six parties et accèdent ainsi aux demi-finales de la Coupe Napa. Lors du match de la victoire, qui se tenait à l'extérieur ce lundi soir, Charles Étienne Hebert a inscrit son 100e but dans l'uniforme des Condors et dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec ...