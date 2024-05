Judo: Charline Bourque remporte un deuxième titre national

La Beauceronne Charline Bourque a remporté vendredi son deuxième titre national consécutif des moins de 70 kg, au jour 2 des Championnats canadiens ouverts qui se déroulent au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal.

Elle fait partie des sept judokas québécois qui ont remporté l'or chez les moins de 18 ans lors de cette compétition.

« Je connaissais bien toutes mes adversaires et j’ai bien pris le temps de les analyser. J’ai fait exactement ce que j’avais travaillé à l’entraînement. J’ai travaillé fort, je suis contente et tout s’est bien passé », a précisé la native de Saint-Alfred, qui sera aux mondiaux cadets pour une deuxième année de suite. « Je viserai à gagner le plus de combats possible, et avec un an d’expérience de plus, je suis maintenant de niveau. »

Rappelons que la jeune femme a remporté le titre Athlète de l'année, lors du 45e Gala du Mérite sportif beauceron présenté à Saint-Georges il y a deux semaines.

Source: Judo Québec