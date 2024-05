Grand succès pour le premier Rallye Vallée de la Beauce

Petits et grands ont envahi le Parc des Sept-Chutes, ce matin à Saint-Georges, pour participer à la traditionnelle Course colorée, organisée par le personnel de l'école Dionne et l'école Les Sitelles, dans le but de favoriser l'activité physique intergénérationnelle. En effet, plus de 500 enthousiastes se sont élancés sur le parcours, soit à la ...