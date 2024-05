Joshua Roy encourage les jeunes hockeyeurs à ne jamais se décourager

Le hockeyeur Beauceron, Joshua Roy, se trouvait aujourd'hui au tournoi de golf des Condors du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges.

Pour l'occasion, EnBeauce.com a pu échanger quelques mots avec lui, revenant ainsi sur sa saison exceptionnelle.

« Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, je savais qu'en professionnel ce serait différent (...), mais ça a super bien été, je me suis bien adapté. J'ai eu un bon début de saison à Laval et quand j'ai eu mon call up j'étais super content! », s'est réjoui le sportif qui a réalisé un rêve d'enfant en jouant avec l'équipe des Canadiens de Montréal. « Tu ne sais pas à quoi t'attendre avant de le vivre. » Il se souvient de ce grand moment, un samedi soir, sur la glace du Centre Bell qui affichait presque complet. « C'était une belle expérience, je m'en souviendrais toute ma vie. Toute ma famille a pu monter à Montréal, c'est des beaux moments! »

Pour ce sportif c'est important d'avoir des rêves en tête et de se battre pour les réaliser. En ce sens, il porte un message d'espoir pour les jeunes hockeyeurs qui rêvent comme lui d'atteindre le niveau professionnel. « Il ne faut pas se décourager. C'est un long parcours avec des hauts et des bas. C'est juste de tout le temps travailler parce que tout le monde peut s'y rendre. C'est beaucoup de sacrifice et beaucoup d'efforts, mais ça vaut la peine! »

De retour en Beauce pour quelque temps, il a prévu de profiter de ses amis et de sa famille qu'il ne voit pas souvent, avant de retourner à Montréal.