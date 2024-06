Un franc succès pour la présence annuelle de la série Nascar Canada

La série Nascar Canada Evirum a brillé sur la piste de l'Autodrome Chaudière en fin de semaine passée à Vallée-Jonction.

Pour l’occasion, les pilotes québécois avaient répondu présents avec un record de 16 pilotes sur 21 en piste. Les amateurs de courses leur ont rendu la pareille avec une foule monstre qui s’était déplacée pour un des plus gros programmes de la saison.

Bud Light 300

Certains rebondissements sont survenus très rapidement en journée alors qu’un des favoris de la foule, Raphaël Lessard voyait le moteur de sa voiture #48 aux couleurs de Larue rendre l’âme alors qu’il n’avait même pas complété cinq tours. Pendant ce temps Marc-Antoine Camirand dans la Camaro #96 GM Paillé en profitait pour poursuivre sur sa lancée en inscrivant le meilleur temps de la séance d’essais.

En qualifications, Donald Theetge dans sa Camaro #80 commanditée par le Groupe Theetge est le premier à venir inscrire un chrono dans les 13.3 secondes en milieu de séance. Son temps tiendra jusqu’à la toute fin alors que ce seront les deux derniers concurrents, le #36 d’Alex Labbé et Marc-Antoine Camirand dans la #96 qui parviendront tour à tour à inscrire le meilleur temps.

Ce sont Camirand, ainsi qu’Alex Labbé dans sa voiture aux couleurs de Malois Transport, qui lanceront la finale de 300 tours. Dès le départ, Camirand s’empare de la tête. Il sera d’abord talonné par Labbé, puis par Kevin Lacroix dans la voiture Napa #74 qui remonte peu à peu le peloton après s’être élancé du huitième rang. C’est aux alentours du 125e passage que Lacroix prend la tête. S'ensuit une chaude lutte entre Lacroix et Camirand au terme de laquelle Lacroix prend la tête. Andrew Ranger dans la voiture #27 GM Paillé rejoint éventuellement le groupe de tête et profitera certainement de la chaude lutte que ce seront données Camirand et Lacroix pendant une bonne partie de l’épreuve. Ranger sera opportuniste et prendra la tête au 291e passage pour se sauver avec la victoire! Lacroix va chercher la deuxième place alors que Camirand ferme le podium. Le top 5 est quant à lui complété par le #47 de Louis-Phillipe Dumoulin ainsi que par Donald Theetge.

Nascar Truck Construction P.L. Gosselin et Centre Lavertu Honda

Du côté des Nascar Truck, ce sont 11 camionnettes qui étaient en piste afin de se disputer une première finale de 100 tours cette saison. Les deux courses de qualifications auront donné droit à de belles bagarres pour la victoire. Martin Bisson dans la camionnette XPN #19 qui remporte la première qualification. La deuxième sera l’affaire de Jérémy Bergeron dans la #81.

Les qualifications serrées annonçaient une finale bien relevée et c’est ce à quoi les amateurs présents ont eu droit. Bisson aura d’abord mené le bal pendant une trentaine de tours avant de se faire ravir la tête par Bergeron. Derrière Anthony Lessard dans la #192 aux couleurs de XPN aura su effectuer une belle remontée étant partie du 9e rang pour s’emparer de la tête à la mi-course. Il ne cèdera pas cette place et se sauvera ainsi avec la victoire. Derrière lui on retrouve sur le podium Martin Bisson#19 et Chloé Grondin dans la #32. Le top 5 est clôturé par Pierre-Luc Gosselin #22 et de Eric Junior Lehoux no.21.

Série Sportsman Unitool

Les sportsman Unitool disputaient quant à eux un troisième programme déjà cette saison. Les qualifications auront été l’affaire dans un premier temps du #77 de Mickaël Isabelle, du #13 de Hugo Paquet ainsi que du #18 de Pier-Olivier Lizotte.

La finale de 100 tours Sportsman Québec aura été animée en grande partie par deux pilotes qui avaient également participé aux 100 tours Nascar Truck plus tôt en journée. Il s’agit du #192 d’Antony Lessard ainsi que du #83 de William Roberge. Ceux-ci se seront livré une chaude lutte tout au long de la course, mais c’est finalement Anthony Lessard qui se sauve avec les grands honneurs. La deuxième place est attribuée à Michael Isabelle et le #40 de Sylvain Labbé. Le top 5 est clôturé par Tristan Maheux #64 et d’Hugo Paquet #13.

La prochaine course au programme de l’Autodrome Chaudière aura lieu ce samedi 8 juin, alors que toutes les divisions régionales seront au programme en plus de la présence des Légendes Modifiées pour une première fois cette année. Le lendemain, dimanche 9 juin, ce seront les Mini-Sportsman qui seront en piste pour deux finales distinctes.