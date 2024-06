Michael Foley s'illustre sur route à Saint-Odilon-de-Cranbourne

Le Canadien Michael Foley, qui représentera le pays aux Jeux olympiques de Paris 2024, a remporté au sprint la 2e étape du 36e Tour de Beauce, jeudi, à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Originaire d’Ottawa, le cycliste de 25 ans sera à Paris dans quelques semaines pour prendre part aux compétitions sur piste.

Spécialiste des épreuves d’endurance, l’olympien de l’équipe Toronto Hustle a toutefois démontré qu’il pouvait dominer ses adversaires ailleurs que sur un vélodrome. Foley, 5e en poursuite par équipes à Tokyo, a devancé de justesse un Américain de 22 ans, Sean Christian (Aevolo) et le Néerlandais de 25 ans, Stefan Verhoeff (Universe), qui complète le podium.

L’Américain Tyler Stites conserve son maillot jaune de meneur au classement général.

Ecoflo Chronos retrouve le podium

Le Québécois Jérôme Gauthier (Ecoflo Chronos) a pris le quatrième rang de cette étape longue de 164 kilomètres. Les meneurs ont franchi le fil d’arrivée après 3 h 59 m 57 s, soit une vitesse moyenne d’environ 41 km/h. Gauthier aurait bien aimé imiter la performance d’un autre Québécois, Gregory Santiago Zapata, 3e la veille à Saint-Gédéon.

« On a fait une belle course et les gars m’ont aidé à bien me placer. Je n’étais pas loin de finir troisième et ce n’est pas trop grave. Il ne manquait pas grand-chose et les autres étaient seulement plus forts que moi », a confié l’athlète âgé de 19 ans seulement.

En 2023, sa formation Ecoflo Chronos avait réalisé plusieurs belles performances mais d’autres excellentes équipes peuvent rivaliser cette année. « Le peloton est plus fort mais nous avons encore une bonne équipe, plus jeune par contre », a ajouté Gauthier, conscient qu’il reste encore trois grosses journées à venir.

Un autre Québécois, Charles-Étienne Chrétien, de l’équipe Vélo Cartel, a très bien fait avec une 6e position. Dans des conditions météorologiques parfaites, cette étape s’est déroulée à travers les bosses de Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Magloire et Frampton.

Avec plus d’une centaine de cyclistes tous à 30 secondes au classement général, seuls trois coureurs ont réussi à se forger une avance d’environ 2m30s sur le peloton à mi-parcours. Les Québécois William Goodfellow (EuroCycling) et Alexis Cartier (360 Cycle Regis) ont poursuivi leur effort un peu plus longtemps, Cartier se retrouvant même seul en tête avec moins de 25 kilomètres à faire.

Un peloton groupé a attaqué la dernière ascension avec 10 kilomètres à faire. Toujours en jaune, l’Américain Tyler Stites conserve aussi le maillot blanc aux points, alors que le Français Arthur Liardet (Team N’Side) est encore le roi de la montagne. Brooks Wienke trône désormais au sommet du classement du meilleur jeune de moins de 23 ans.

Le maillot jaune pourrait changer d'épaules après l’étape reine de vendredi. Les cyclistes partiront de Lac-Mégantic pour un circuit de 169 kilomètres vers l’observatoire du Mont-Mégantic, situé au sommet de la plus haute route pavée au Québec.

L’an dernier, Carson Miles et Félix Bouchard s’étaient affrontés en haut de la montagne. Les deux adversaires seront de retour en selle ce vendredi du côté de Lac-Mégantic.