Championnats canadiens de cyclisme: sept podiums pour l'équipe du Québec

Les coureurs des catégories U23 femme, junior homme, U17 homme et paracyclisme de l’équipe du Québec ont pris part à la course sur route à l’occasion de la troisième journée des Championnats canadiens à Saint-Georges.

Cette troisième et avant dernière journée de course a été marquée par de nombreuses performances québécoises. Sept coureurs de l’équipe du Québec sont montés sur le podium.

Zachari Moreau du côté des U17 homme et Benoît Cloutier-Lalumière (B) avec son pilote Jean-Michel Lachance dans la catégorie tandem, ont décroché la médaille d’or et le titre canadien.

Chez les juniors hommes, Mikaël Guilbault est lui aussi monté sur le podium, en remportant la médaille d’argent.

De nombreuses médailles d’argent, ont également été remportées du côté des para athlètes. C’est notamment le cas de Charles Moreau, dans la catégorie H3 et Louis-Albert Corriveau-Jolin avec les T2. Matthieu Croteau-Daigle (B) et son pilote Olivier De La Durantaye terminent eux aussi deuxième de la course sur route en tandem. Dans la catégorie C4, Piotr (Pierre) Czyzowicz conclut également la course en deuxième position.

Autres performances hors athlètes de l’équipe du Québec: Olivia Baril est devenue la nouvelle championne canadienne dans la catégorie élite femme suivie de près par Magdeleine Vallières Mill.