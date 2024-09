Josée Doyon franchit la première étape d'accès à la LPGA

Voir la galerie de photos

La Beauceronne Josée Doyon a réussi, le mois dernier, à se classer parmi les 95 meilleures golfeuses du stage 1 de la sélection de la LPGA (Ladies Professionnal Golf Association).

«Ça peut sembler banal, mais c'est extrêmement difficile cette première étape», a-t-elle confié en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, depuis sa résidence de Boynton Beach, en Floride.

En effet, l'athlète de 31 ans s'est mesurée à plus de 350 participantes lors des quatre rondes de qualification sur trois parcours différents, qui se sont tenues du 22 au 25 août à Palm Spring, en Californie. Elle a terminé au 70e rang du Top 95. Cela lui permettra de prendre part au stage 2 de sélection de la LPGA. «Pour moi, c'est un très grand exploit. Les portes sont maintenant ouvertes.»

La native de Saint-Georges connaît une excellente saison, elle qui a remporté le Glencoe Invitational à Calgary en juin, puis le Championnat féminin ORORO de la PGA du Canada, disputé sur le parcours Heathlands du TPC Toronto à Osprey Valley en juillet. « Ce qui fait mon succès cette année, c'est ma constance au jeu », signale Josée Doyon.

Avec son caddie, entraîneur et aussi conjoint, André Giroux, elle s'entraîne pour cette deuxième étape cruciale, alors que 150 dames se disputeront les 45 places disponibles aux qualifications de Venice (Floride), prévues du 15 au 18 octobre.

L'autre volet de préparation est celui du montage financier, afin de recueillir les sommes nécessaires pour l'inscription et les frais de séjour au deuxième stage, qui s'élèveront à plus à 5 000 $ US.

Pour ce faire, elle a démarré une campagne d'autofinancement (via le site GoFundMe) et lancé un appel public pour un soutien pécuniaire vital à la poursuite de sa carrière. Les intéressés peuvent donner en cliquant directement ici.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la golfeuse Josée Doyon.