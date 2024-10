La golfeuse Josée Doyon en route vers la dernière étape de qualification

La Beauceronne Josée Doyon a réussi à se classer, samedi, parmi les meilleures golfeuses du stage 2 de la sélection de la LPGA (Ladies Professionnal Golf Association).

En effet, l'athlète de 31 ans est partie au 49e rang des 150 dames, qui se disputaient les 45 places disponibles aux qualifications de Venice, en Floride, qui se sont déroulées du 22 au 26 octobre. Elle a terminé en 31e position après des rondes de 73, 73, 68 et 70.

«Et voilà, mission accomplie! On avance vers le 3e stage de la LPGA! Je ne peux exprimer ce que je ressens d’avoir accompli cet exploit! Toute une ronde de golf (samedi). Merci à tout ceux qui ont toujours cru en moi et je me donne également un tape dans le dos, car même à travers toutes les années de "ups and downs" j’ai toujours cru en moi», a écrit la Georgienne sur sa page Facebook, à l'issue de la compétition.

Avec son conjoint, André Giroux, qui est aussi son caddie, elle participera à l'ultime étape de qualification à la LPGA, qui se tiendra au Magnolia Grove Golf Club, de Mobile, en Alabama, du 2 au 9 décembre.