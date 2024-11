La Victoire de Montréal entreprend sa saison ce soir

C'est aujourd'hui le début de la 2e saison de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), alors que la Victoire de Montréal recevra la Charge d'Ottawa à la Place Bell de Laval.

Toujours capitaine de la formation, le Beaucevilloise, Marie-Philip Poulin, tentera de mener sa troupe vers un gain, histoire de bien partir le calendrier des matchs dans les toutes nouvelles couleurs de chandail.

Lors du dernier match préparatoire de pré-saison, le 22 novembre, les représentantes de la métropole québécoise ont eu le dessus sur les hockeyeuses de la capitale fédérale, en l'emportant 6-3.

Montréal aligne six nouvelles joueuses, qui ont signé un contrat d'un an, dont l’attaquante originaire de Saint-Louis-de-Gonzague, Alexandra Labelle. Elle évoluait avec les Sirens de New York l'an dernier.

«On peut voir ce qu'elle apporte. Elle a beaucoup de cœur. Elle est ici pour les bonnes raisons. C'est une coéquipière incroyable. Je n'ai que des bonnes choses à dire sur elle. Elle a un grand sourire. Elle veut faire partie de cette équipe. Elle a travaillé dur avec nous tout au long de l'été. Je suis très fière de ce qu'elle apporte», a commenté Marie-Philip Poulin, au sujet de sa nouvelle coéquipière.

Par ailleurs, une autre Beauceronne entreprendra dimanche sa toute première saison au sein de la LPHF. Il s'agit d'Emmy Fecteau, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, qui vient de signer un contrat de trois ans avec les Sirens de New-York.

Fecteau et Poulin s'affronteront pour la première fois le 4 décembre, alors que New-York visitera Montréal.

Diffusion des matchs

Le Réseau des sports (RDS) diffusera 18 matchs de la saison régulière de la Victoire de Montréal, dont celui d'ouverture ce soir, à compter de 17 h.

En complément, Radio-Canada diffusera six autres parties sur IciTélé et IciTou.TV alors que Prime Video en prévoit cinq à sa programmation.

Rappelons enfin que la Victoire de Montréal tiendra un match de son calendrier régulier, le dimanche 19 janvier prochain, au Centre Vidéotron de Québec.