Un faux départ pour les Chevaliers de Lévis

C’est une toute nouvelle équipe des Chevaliers de Lévis qui entamait sa saison 2025-2026 sur la route, lors d'un match disputé hier soir contre le Collège Notre-Dame au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Les nouveaux protégés de l’entraîneur Pier-Luc Giguère se dirigeaient vers le Bas St-Laurent alors que seulement quatre vétérans de la dernière édition sont de retour. Dans les filets, il s’agit de deux nouveaux cerbères alors que Zachary Lainesse est le premier à obtenir le départ. Leur opposant pour ce premier duel est les Albatros du Collège Notre-Dame. Quant au pilote des Albatros, Brendan Baribeau fait confiance à Benjamin Tremblay.

Un premier engagement à la faveur des Albatros alors que les locaux dirigent 14 lancers en direction de Zachary Lainesse. Les Albatros sont les premiers à s’inscrire à la marque alors qu’Émile Rioux dévie un lancer et bat le cerbère de 15 ans lévisien. Des aides sont ajoutées à Éloi Bénard et Alexy Lafleur. Lors de cette période, les deux équipes n’ont pas réussi à capitaliser lors de nombreuses chance en attaque à cinq. Les Chevaliers ont peine à trouver de l’élan et sortent du premier engagement avec un maigre total de quatre lancers.

Lévis tente bien de se reprendre au deuxième vingt, mais ils sont incapables de noircir la feuille de pointage alors que les Albatros continuent leur envolée pour en inscrire un second et cette fois-ci il provient de Mathéo Poirier, un but inscrit à 4:13. Un restant de période sans faits saillants, alors que les Chevaliers retournent au vestiaire avec un retard de deux buts.

Les Albatros sont en plein contrôle en cette partie d’ouverture alors qu’ils ne laissent pas la chance aux Chevaliers de s’inscrire à la marque. Les locaux profitent du dernier tiers pour en enfiler deux. Tout d’abord, Chase Cleary déjoue Lainesse, pour tripler l’avance des siens. En fin de période, Pier-Luc Giguère retire son gardien au profit d’un sixième patineur, mais cela ne porte pas fruit alors que Charles-Étienne Boulet pousse la rondelle dans une cage abandonnée. Benjamin Tremblay signe son premier jeu blanc de la saison pour le Collège Notre-Dame, qui remporte la partie 4 à 0.

Les trois étoiles sont toutes allées à des Albratos: Chase Cleary, Éloi Bénard, et Benjamin Tremblay.

Les Chevaliers se rendent demain au Complexe sportif Guimond de Laval, alors qu’ils visiteront le Rousseau-Royal de Laval-Montréal dès 13 h 30.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA