Devant un large public

Les Dragons inaugurent leur nouveau terrain avec une victoire

durée 11h00
8 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges n’auraient pu espérer meilleur scénario pour inaugurer leur nouveau terrain synthétique. Ce vendredi 5 septembre, devant plusieurs centaines d’élèves et en présence de leur capitaine honoraire Michel Garneau, l’équipe locale a signé une victoire de 35 à 6 contre le Collège Clarétain de Victoriaville.

Le match a rapidement tourné à l’avantage des Dragons, qui ont inscrit cinq touchés en seulement 12 minutes de jeu au deuxième quart.

Xavier Lachance a marqué le premier majeur de l’histoire du nouveau terrain, suivi d’Antoine Couture après une interception d’Olivier Tanguay. Jacob Rochette a ensuite provoqué un revirement, récupéré par Olivier Carrier pour un autre touché. En fin de demie, Jayden Giguère St-Hilaire et Sebastian Daladier Medina ont ajouté deux autres points au tableau dans les 13 dernières secondes, portant la marque à 35-0 à la pause.

« Nous avons joué un gros match défensivement parlant. Offensivement, nous avons marqué des points, mais même si la partie était décidée après deux quarts, nous pouvons faire encore mieux. Nous ferons face à un bon défi lors de notre prochain match à Alma », a commenté l’entraîneur-chef Carl Dallaire.

L’attaque a totalisé 318 verges, menée par le quart-arrière Alexis Poulin (170 verges, 1 passe de touché). Jayden Giguère St-Hilaire (71 verges, 1 touché), Antoine Couture (62 verges, 1 touché) et Alexandre Fortier (74 verges) se sont démarqués par leurs performances.

En défensive, Mathias Boily, Victor Larivière et Alex Frigon se sont illustrés avec plusieurs plaqués, tandis que la ligne a rapidement neutralisé l’offensive adverse.

Le prochain rendez-vous des Dragons aura lieu ce samedi 13 septembre, alors qu’ils se déplaceront à Alma pour affronter les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour.

